Amper handhaving op 90 per uur op R8: Groen wil meer politiecontroles, stadsbestuur wil flitspalen Sinds invoering van nieuwe maximumsnelheid op ring rond Kortrijk amper twee controles in goed zes maanden tijd Peter Lanssens

10 september 2019

07u45 6 Kortrijk De federale wegpolitie voerde twee bemande controles uit sinds de invoering van de nieuwe maximumsnelheid van 90 kilometer per uur op de R8, goed zes maanden geleden. Waarbij 465 bestuurders te snel reden. “Twee controles in die tijd is eerder laag, graag meer controles”, stelde raadslid David Wemel (Groen) maandag in de gemeenteraad. Wemel gehoor krijgt bij het stadsbestuur. “We willen dat het plaatsen van flitspalen bekeken wordt op de ring rond Kortrijk”, zegt mobiliteitsschepen Axel Weydts (sp.a). Verder opvallend: ook maximum 90 per uur op de E17 rijden blijft mogelijk.

De nieuwe maximumsnelheid van 90 kilometer per uur is sinds begin maart overal van kracht op de R8. De eerste bemande snelheidscontrole van de federale wegpolitie (WPR) op de ring rond Kortrijk (R8) met nieuwe regelgeving was op dinsdag 19 maart. 245 bestuurders op een totaal van 3.421 gecontroleerde voertuigen (7,16 procent) reden toen te snel, met een piek van 153 kilometer per uur. Daarna was het wachten tot zaterdag 11 mei, voor een tweede controle. Toen reden 220 bestuurders op een totaal van 3.987 gecontroleerde voertuigen (5,52 procent) te snel, met een piek van 151 kilometer per uur. Het aantal overtreders, ze krijgen een (forse) boete naargelang de mate van het te snel rijden, daalt dus licht. Met als kanttekening dat de radar tijdens de tweede controle op 107 kilometer per uur ingesteld was. Tijdens de eerste controle was dat 101 kilometer per uur. Sinds mei waren er geen bemande snelheidscontroles meer op de ring rond Kortrijk. We zijn nu al vier maanden verder.

Met delegatie omwonenden naar minister Weyts

Oppositiepartij Groen wil dringend meer snelheidscontroles op de R8. En vraag ook om de maximumsnelheid van 90 kilometer per uur beter aan te duiden met extra borden, voor wie van de autosnelwegen A19 en E17 de ring rond Kortrijk oprijdt. “Enkel de federale wegpolitie mag op de R8 controleren”, zegt schepen Axel Weydts. “Al blijven we er op hameren dat we snelheidscontroles daar ook via onze eigen kanalen kunnen regelen. We willen verder dat de wegbeheerder (het agentschap van wegen en verkeer, afgekort AWV, red.) het plaatsen van flitspalen op de R8 bekijkt. Het plaatsen van extra borden is volgens een verkeersexpert van AWV niet nodig. We blijven trouwens voorstander om de maximumsnelheid op de autosnelweg E17 op het grondgebied van Kortrijk ook te verlagen van 120 naar 90 kilometer per uur (de overlast in de woonwijken rond de E17 is nu groot op het vlak van geluid en fijn stof, red.). Meer nog: we trokken recent met een delegatie buurtbewoners naar het kabinet van minister Ben Weyts (N-VA). Het was een goeie vergadering. De minister doet de deur niet dicht voor een lagere maximumsnelheid op de E17 in Kortrijk. Maar het is nu eerst wachten op een nieuwe Vlaamse regering.”

Effecten op luchtkwaliteit

Groen-raadslid David Wemel vroeg in de gemeenteraad ook of het effect van het verlagen van de maximumsnelheid op de ring rond Kortrijk (R8) van vroeger op sommige stroken tot 120 kilometer per uur naar overal 90 kilometer per uur al gemeten is, op het vlak van geluid en luchtkwaliteit. Dat blijkt niet het geval te zijn. “We dringen er wel bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op aan om het in kaart te brengen, zo’n modellering is echt wel accuraat”, zegt schepen Axel Weydts. “Maar zo’n modellering deed de VMM nog nooit, na het verlagen van de maximumsnelheid op een ringweg. Misschien kan het nu voor het eerst wel, in Kortrijk. Uit internationale studies blijkt sowieso dat zo’n snelheidsverlaging de uitstoot van de wagens tot 30 procent vermindert”, aldus schepen Axel Weydts. Ook de effecten op de verkeersveiligheid zijn trouwens nog niet gemeten op de R8.