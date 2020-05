Amper autoverkeer, dus huwen Tim en Stephanie op de step: “We hadden de hele straat voor ons” Peter Lanssens

09 mei 2020

12u24 8 Kortrijk Tim Vanmarcke (40) en Stephanie Calant (36) kozen er zaterdagmiddag bewust voor om op de step naar het historisch stadhuis in Kortrijk te rijden. Waar ze in de trouwzaal in het huwelijksbootje stapten. “Het was echt tof, zeker nu er sowieso minder autoverkeer is”, vertelt het koppel. Ze droegen self-made mondmaskers, aangepast aan de stijl en de kleuren van hun trouwkostuums.

Hun passage ging niet onopgemerkt voorbij. Tim, Stephanie en (plus)zonen Wies (10) en Raf (8) kregen applaus onderweg. Passanten begonnen ook spontaan te glimlachen. Begrijpelijk, want op de step naar een huwelijk rijden, het is geen alledaags zicht. Het viertal palmde in de fietszone in hartje Kortrijk de hele Leiestraat in. Geen enkele automobilist die morde, want er waren er geen. “We hadden de straat toch een beetje voor onszelf”, vertelt zelfstandig bedrijfscoach Tim Vanmarcke. “Er rijden in tijden van corona amper auto’s rond. Het was tof, sportief, gezond, eco-vriendelijk en aangenaam, in het zonnetje. Het zal voor altijd een unieke herinnering zijn.”



Het koppel was aangenaam verrast toen ze in de Leiestraat hun portret op het wegdek herkenden. Ook hun namen, initialen en hartjes waren met verf op de straat aangebracht. Een van vele leuke verrassingen om de dag zo speciaal mogelijk te maken. “Een huwelijk is normaal gezien niet alleen een moment om de liefde met je partner te delen, maar ook om aan de buitenwereld te tonen dat je elkaar het ja-woord geeft”, vertelt het koppel.

We maken er ondanks de gegeven omstandigheden het beste van. De liefde is het belangrijkste. Feesten kunnen we later nog. Tim en Stephanie

Receptie en trouwfeest geannuleerd

“Maar we huwden in de trouwzaal enkel in aanwezigheid van de schepen van Burgerzaken. Onze kinderen, ouders en getuigen mochten niet mee naar binnen. Een receptie in het voormalige Vlasmuseum op Hoog Kortrijk is geannuleerd, net zoals een huwelijksfeest. Dat feest was op 20 juni op de langste dag van het jaar in Honnay in de Ardennen gepland. We houden ons trouwfeest nu wellicht in 2021 ergens. Maar goed, we maken er ondanks de gegeven omstandigheden nu het beste van. De liefde is het belangrijkste. Feesten kunnen we later nog.”

Tim en Stephanie wonen in de Marksesteenweg. Ze reden op de step eerst naar het Magdalenapark, om er foto’s te nemen. Ze passeerden nadien in de Karel de Goedelaan aan de werf van de nieuwe hogeschoolcampus The Penta. “Ik ben directiesecretaresse in de hogeschool Howest, we kijken er naar uit om in de nieuwbouw te zitten”, vertelt Stephanie. Daarna ging het via de vuurplaats in het ecologisch park op het stadsdeel Weide en langs de Leie verder naar de Leiestraat en zo naar het stadhuis. Na het burgerlijk huwelijk volgde er toch nog een feestje. Het koppel maakte het thuis gezellig, met een goeie gourmetschotel, samen met Wies en Raf.



