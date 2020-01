Amper 3 maanden 18 en al vrouw overvallen voor handtas LSI

06 januari 2020

13u49

Bron: LSI 0 Kortrijk Een amper 18-jarige jongeman uit Kortrijk moest zich maandag al voor de correctionele rechtbank van Kortrijk verantwoorden voor een handtasdiefstal. De openbare aanklager vroeg een celstraf van acht maanden.

Op 17 november 2019 sloeg Diego W., amper drie maanden meerderjarig, toe in de Proosdijstraat op Overleie in Kortrijk. Nadat hij twee oudere dames al even had gevolgd, trok hij van één van hen haar handtas van de schouder. Via een braakliggend stuk grond vluchtte hij weg. Dankzij camerabeelden kon de politie de jongeman al snel identificeren. Wat verderop kon de handtas ook teruggevonden worden. De bankkaart, cash geld en sleutels waren wel verdwenen. De advocaat van Diego W. vroeg een voorwaardelijke straf. Om een werkstraf te vragen, daagde W. te laat op. Hij vertrok op zijn dertiende al thuis en redt het ondertussen alleen en op straat. Daar kwam hij in aanraking met drugs. Recent trok hij opnieuw bij zijn vader in Gent in. Uitspraak op 27 januari.