Amokmakers krijgen toegangsverbod tot bibliotheek in Kortrijk Ook vernieuwde camerabewaking na aanhoudende overlast door jongeren Peter Lanssens

15 oktober 2019

07u49 0 Kortrijk Wie zich niet gedraagt in de hoofdbibliotheek in Kortrijk, riskeert voortaan een toegangsverbod van maximum drie maanden. Dat stelde schepen Axel Ronse (N-VA) maandagavond in de gemeenteraad. Er komt verder tegen begin 2020 vernieuwde camerabewaking. “We treden niet enkel repressief op. We proberen die jongeren ook weer op het juiste spoor te zetten”, zegt Ronse.

De stad pakt eindelijk het wangedrag van sommige minderjarige jongeren in de hoofdbibliotheek in de Leiestraat aan. Want er is daar al maanden sprake van vechtpartijen, het saboteren en/of te lang inpalmen van de lift, vanop de eerste verdieping met water naar beneden gooien, kabaal maken en medewerkers en andere bezoekers intimideren. “De situatie is vooral voor vrouwelijke medewerkers onhoudbaar”, stelde raadslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang) maandag in de gemeenteraad. “Ze worden uitgelachen door jongeren, ze krijgen een middelvinger te zien en sommigen worden voor putain (hoer, red.) uitgescholden. We willen weten welke maatregelen er komen tegen het vrouwonvriendelijk en respectloos gedrag van sommige jongeren. We eisen een nultolerantie voor dergelijk ontoelaatbaar gedrag”, aldus Carmen Ryheul. Het gaat vooral over 10- tot 14-jarigen. En soms is er ook overlast veroorzaakt door mensen met een drugs- en/of alcoholverslaving.

Gemeenschapswachten versterken personeel

In het huishoudelijk reglement staat dat onrespectvol en agressief gedrag tegenover personeel, het negeren van de richtlijnen van medewerkers en ernstige en herhaaldelijke verstoring van de openbare orde kan leiden tot een toegangsverbod van maximum drie maanden tot de bib. Dat beslist telkens burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester), na de overtreder gehoord te hebben. “Het huishoudelijk reglement is zelden tot nooit toegepast op dat vlak, maar dat gaan we voortaan dus wel doen”, benadrukt schepen van Bibliotheken Axel Ronse (N-VA). “We zetten ook gemeenschapswachten in om vaststellingen in de bib te doen en zo het personeel te versterken op dat vlak. En als kinderen het te bont maken, verwittigen we ook altijd de ouders. Er is meer. Een bestaande camera in de bib wordt door een nieuw exemplaar vervangen. Er komt tegen begin 2020 ook een nieuwe camera in de ‘gamingzone’. De vernieuwde camerabewaking vergt een investering van 25.000 euro. We kunnen met de camera’s onder meer nagaan of jongeren hun toegangsverbod wel naleven.”

Geen verplichte identiteitscontrole

Nog een stap verder gaan door een verplichte identiteitscontrole in te voeren in de bibliotheek, net zoals in het zwembad Lago Weide, ziet het stadsbestuur wel niet zitten. “Omdat we anders de filosofie van de bibliotheek ondergraven. Want een bibliotheek moet een vrij huis blijven, dat voor iedereen open staat. We treden trouwens niet enkel repressief op. We hebben ook contact gelegd met de stedelijke vzw jeugdwelzijnswerk AjKo in Kortrijk. Om te zien hoe we die jongeren weer op het juiste spoor kunnen zetten”, aldus schepen Axel Ronse.