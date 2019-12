Amenra, Balthazar, Goose, SX en Ozark Henry maken Warmste Week liedje: “We hebben elkaar snel gevonden” Opbouw op Mandelaplein gestart, straks niet te missen concerten en fuiven Peter Lanssens

02 december 2019

07u59 3 Kortrijk De opbouw van De Warmste Week op het Nelson Mandelaplein is maandag gestart. Dat plein is van woensdag 18 tot en met dinsdag 24 december het kloppend hart. Vijf Kortrijkse toppers maakten voor De Warmste Week een eigen versie van ‘Music is the answer’: Amenra, Balthazar, Goose, SX en Ozark Henry. “We hebben elkaar snel gevonden en doen het gratis”, zegt Dave Martijn van Goose.

Amenra, Balthazar, Goose, SX en Ozark Henry die samen muziek maken, met een eigen versie van het liedje Music is the Answer. Het is uniek. “Het is ook vrij evident, we willen zo de bloeiende en rijke muziekscène in Kortrijk in de kijker zetten”, zeggen Dave Martijn en Tom Coghe van Goose. “We kennen elkaar goed allemaal. Onze genres liggen ver uit elkaar, maar we overstijgen dat met het Warmste Week liedje. We doen het gratis, op vraag van Studio Brussel. De Warmste Week wordt super in Kortrijk. Iedereen spreekt er over, want het leeft enorm. Het bevestigt alleen maar hoe Kortrijk leeft de jongste jaren.”

Groot scherm

De opbouw van De Warmste Week op het Nelson Mandelaplein is gestart. De werken duren tot 17 december. Parkeren is niet meer mogelijk op het plein. StuBru brengt er straks eigen catering mee. “En om mensen die er vanaf 18 december aanschuiven alles te laten volgen, komt er een groot scherm op de fiets- en voetgangerstunnel onder de R36 in de Nolfstraat”, zegt coördinator bij de stad en Warmste Vrouw Carine Coigné. “Rond het plein en ook rond de werf van de werken voor de vernieuwing van de stationsbuurt komen doeken met leuke foto’s van Kortrijk op. Vanaf nu kan je op het Mandelaplein trouwens mutsen en vlammetjes van De Warmste Week kopen, voor het goeie doel”, aldus Carine.

Zwangere Guy en Arno

Met ‘back to back’ lanceert Studio Brussel dit jaar een nieuw live concept tijdens De Warmste Week. Elke avond treden twee artiesten samen op voor één goed doel. Het resultaat is een unieke reeks duoconcerten in zaal Depart op het Mandelaplein. Dat zijn White Lies en Whispering Songs voor Move To Improve op woensdag 18 december, Balthazar & Trixie Whitley voor De Korf op donderdag 19 december, Bear’s Den en Selah Sue voor Te Gek!? Op vrijdag 20 december, Joost & Kraantje Pappie voor TEJO Kortrijk op zaterdag 21 december, Brihang en Het Zesde Metaal voor Streekfonds West-Vlaanderen-De Muziekbank op zondag 22 december en Zwangere Guy en Arno voor Zwangerinbrussel XL op maandag 23 december. De ticketverkoop start op maandag 9 december om 10 uur.

Fuiven voor het goede doel

Er zijn ook drie parties om te feesten voor het goede doel. StuBru-presentator en Instagram-fenomeen Average Rob host samen met dj Omdat Het Kan Soundsystem op donderdag 19 december De Warmste Boit. Gasten zijn onder meer Glints en Murdock. Op vrijdag 20 december is er de Alcatraz Metal Party, met een vette knipoog naar het metalfestival Alcatraz. En op zaterdag 21 december brengt de Kortrijkse electro-rockband Goose het zinderende concept Goose Nonstop.

Internationale artiesten

Op het Mandelaplein zelf zal er veel live muziek zijn van (inter)nationale artiesten. StuBru geeft er ook een podium aan lokaal talent. De optredens worden door organisaties zoals sociaal-artistiek jongerencultuurcentrum De Stroate en concert- en festivalorganisator Wilde Westen gecureerd.

Reporters trekken stad in

De drie StuBru-dj’s die zeven dagen lang 24 uur per dag radio maken op het Mandelaplein zijn Eva De Roo, Joris Brys en Fien Germijns. Ze draaien er voor goeie doelen verzoekplaten, die de luisteraars zelf kiezen. StuBru bedankt zo iedereen die zich heeft ingezet voor De Warmste Week met muziek. StuBru-reporters Michèle Cuvelier en Stijn Vandevoorde trekken de stad in. Op zoek naar warme verhalen. Ze nemen ook muziek mee om actievoerders en vrijwilligers van Kortrijk te bedanken. Ook in de binnenstad ambiance verzekerd dus.

Voordelig Warmste Week-treinticket

Het Mandelaplein is tijdens De Warmste Week goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De NMBS pakt met een speciaal Warmste Week-treinticket uit. Om vanuit elk Belgisch station voordelig naar Kortrijk en terug te sporen. Het ticket kost 12 euro, waarvan er 2 euro rechtstreeks naar alle goede doelen van De Warmste Week gaat. De NMBS breidt tijdens De Warmste Week ook de capaciteit van de treinen naar Kortrijk uit. Vanaf het station sta je te voet in vijf minuten op het Mandelaplein via de Koning Albertstraat, Koning Leopold I-straat, Burgemeester Nolfstraat en tunnel onder de R36. Tot slot: StuBru gebruikt zelfontworpen herbruikbare bekers op het Mandelaplein. Ze zijn een milieuvriendelijk alternatief voor plastic bekers. Info: www.stubru.be.