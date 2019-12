Amenra, Balthazar, Goose, SX en Ozark Henry maken song voor De Warmste Week Verder niet te missen: duoconcerten en fuiven in zaal Depart in Kortrijk Peter Lanssens

02 december 2019

07u59 0 Kortrijk Het Nelson Mandelaplein in Kortrijk is van woensdag 18 tot en met dinsdag 24 december het kloppend hart van De Warmste Week. Vijf Kortrijkse bands bundelen de krachten om voor De Warmste Week een eigen versie te maken van het bekende liedje ‘Music is the answer’. Dat zijn Amenra, Balthazar, Goose, SX en Ozark Henry. Niet te missen tijdens De Warmste Week worden duoconcerten en fuiven in zaal Depart. Of wat denkt u van Brihang, Het Zesde Metaal, Trixie Whitley, Selah Sue, Kraantje Pappie, Brihang, Zwangere Guy, Arno en Alcatraz Metal Party, om maar een paar voorbeelden te geven. Een overzicht van het hele programma leest u hier.

Met ‘back to back’ lanceert Studio Brussel dit jaar een nieuw live concept tijdens De Warmste Week. Elke avond treden twee artiesten samen op voor één goed doel. Het resultaat is een unieke reeks duoconcerten in zaal Depart op het Mandelaplein. Dat zijn White Lies en Whispering Songs voor Move To Improve op woensdag 18 december, Balthazar & Trixie Whitley voor De Korf op donderdag 19 december, Bear’s Den en Selah Sue voor Te Gek!? Op vrijdag 20 december, Joost & Kraantje Pappie voor TEJO Kortrijk op zaterdag 21 december, Brihang en Het Zesde Metaal voor Streekfonds West-Vlaanderen-De Muziekbank op zondag 22 december en Zwangere Guy en Arno voor Zwangerinbrussel XL op maandag 23 december. De ticketverkoop start op maandag 9 december om 10 uur.

Fuiven voor het goede doel

Er zijn ook drie parties om te feesten voor het goede doel. StuBru-presentator en Instagram-fenomeen Average Rob host samen met dj Omdat Het Kan Soundsystem op donderdag 19 december De Warmste Boit. Gasten zijn onder meer Glints en Murdock. Op vrijdag 20 december is er de Alcatraz Metal Party, met een vette knipoog naar het metalfestival Alcatraz. En op zaterdag 21 december brengt de Kortrijkse electro-rockband Goose het zinderende concept Goose Nonstop.

Internationale artiesten

Op het Mandelaplein zelf zal er veel live muziek zijn van (inter)nationale artiesten. StuBru geeft er ook een podium aan lokaal talent. De optredens worden door organisaties zoals sociaal-artistiek jongerencultuurcentrum De Stroate en concert- en festivalorganisator Wilde Westen gecureerd.

Reporters trekken stad in

De drie StuBru-dj’s die zeven dagen lang 24 uur per dag radio maken op het Mandelaplein zijn Eva De Roo, Joris Brys en Fien Germijns. Ze draaien er voor goeie doelen verzoekplaten, die de luisteraars zelf kiezen. StuBru bedankt zo iedereen die zich heeft ingezet voor De Warmste Week met muziek. Voor Eva De Roo is het haar vijfde Warmste Week. Joris en Fien presenteren voor het eerst. “We voelen dat heel Kortrijk in de ban is van De Warmste Week. Ik heb ‘beire veel goeste’ om iedereen die zich inzet voor De Warmste Week van dichtbij te leren kennen, midden deze fantastische stad”, zegt Fien Germijns. “Ik heb zelf altijd met een enorm warm gevoel geluisterd en gekeken de laatste jaren. Nu ga ik het voor de eerste keer van héél dichtbij meemaken en da’s iets om geweldig naar uit te kijken”, zegt Joris Brys. StuBru-reporters Michèle Cuvelier en Stijn Vandevoorde trekken de stad zelf in. Op zoek naar warme verhalen. Ze nemen ook muziek mee om actievoerders en vrijwilligers van Kortrijk te bedanken. Ook in de binnenstad ambiance verzekerd dus.

Voordelig Warmste Week-treinticket

Het Mandelaplein is tijdens De Warmste Week goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De NMBS pakt met een speciaal Warmste Week-treinticket uit. Om vanuit elk Belgisch station voordelig naar Kortrijk en terug te sporen. Het ticket kost 12 euro, waarvan er 2 euro rechtstreeks naar alle goede doelen van De Warmste Week gaat. De NMBS breidt tijdens De Warmste Week ook de capaciteit van de treinen naar Kortrijk uit. Tot slot: StuBru gebruikt zelfontworpen herbruikbare bekers op het Mandelaplein. Ze zijn een milieuvriendelijk alternatief voor de plastic wegwerpbekers. Info: www.stubru.be.