Ambulanciers op scherp voor vervoer coronapatiënten: “Ontsmetten, ontsmetten en ontsmetten. Dat is de boodschap” Hans Verbeke

30 maart 2020

18u11 7 Kortrijk Het vervoer van patiënten die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus, heeft grote implicaties voor de organisatie van de ambulancediensten in onze regio. “We doen er alles aan om elk risico uit te schakelen voor onze mensen”, zegt Kaat Nuyttens (hulpverleningszone Fluvia). “Het ordewoord is ‘ontsmetten’, zowel mensen, materiaal en voertuigen. Daarvoor schakelen we een speciaal team in.”

In geen enkele kazerne van de hulpverleningszone Fluvia (Kortrijk en wijde omgeving) staat nog een ziekenwagen in de omgeving van de brandweerwagens. “We voerden bewust een scheiding in”, zegt woordvoerster Kaat Nuyttens. “Alleen in Kortrijk was dat moeilijk omwille van onze beperkte ruimte. Maar dankzij de bereidwilligheid van onze buren van Kortrijk Xpo vonden we toch een oplossing. Onze ziekenwagens vertrekken sinds vrijdagavond van daaruit, de ambulanciers hebben in de kantoren ook een ruimte waar ze zich kunnen terugtrekken en ook slapen.”

Beurzen geschrapt

Hal 4 van Kortrijk Xpo oogt bijzonder groot, nu ze alleen maar ingenomen wordt door enkele ziekenwagens en een voorziening met reservekleding en beschermingsmiddelen voor de ambulanciers. “We hebben nu eenmaal die ruimte en ze staat leeg omdat alle beurzen geschrapt zijn”, zegt Lander Mestdagh, directeur Services bij Kortrijk Xpo. “Daarom hebben we ook geen moment geaarzeld toen onze buren van Fluvia kwamen aankloppen. We zijn blij dat we op deze manier een steentje kunnen bijdragen.”

Niet durven

De ambulanciers weten niet altijd of de patiënt die ze gaan ophalen, besmet is met het coronavirus. “We stellen de mensen een aantal vragen om de situatie te kunnen inschatten. Maar het is al gebeurd dat patiënten ons uit schaamte niet durven vertellen dat ze symptomen hebben van corona. Het is daarom belangrijk extra voorzichtig te zijn. Covid 19-patiënten betekenen voor ons immers een wereld van verschil. We dragen dan wegwerpoveralls, twee paar latexhandschoenen boven elkaar, een speciale bril en een chirurgisch mondmasker.”

Vuil binnen, proper buiten

Na een rit met een coronapatiënt wacht de ambulanciers nog een hele procedure die ze nauwgezet moeten doorlopen. Ook dat gebeurt op de terreinen van Kortrijk Xpo, overdag en ’s nachts. “Terwijl de ambulanciers zich omkleden, zorgen wij er voor dat de ziekenwagen grondig ontsmet wordt”, zeggen Bruno Lemant en Pieter Altes. Het duo is aangesloten bij de post Lauwe en maakt deel uit van het team IGS (Interventie Gevaarlijke Stoffen). “We richtten een infrastructuur in met zones waarin telkens een andere handeling moet uitgevoerd worden, op de manier waarop het hoort. Het principe is dat de ambulancier ‘vuil’ binnengaat en ‘proper’ weer buitenkomt. Er werd zelfs een speciaal instructiefilmpje gemaakt waarin alle stappen netjes worden gedemonstreerd.”

Dankbaar voor de steun

De veranderde aanpak vraagt logistiek aanzienlijke inspanningen. “Maar onze mensen zijn gemotiveerd en blijven alles geven wat ze kunnen”, zegt Kaat Nuyttens. “Enkele van onze partners steunen ons in de strijd tegen het coronavirus. Vanomobil stelde een kampeerwagen ter beschikking die ingezet wordt om onze mensen wat rust te gunnen, tussen twee opdrachten door. Renault-concessiehouder Devos Capoen leverde een aantal bijkomende elektrische voertuigen voor extra verplaatsingen die we moeten doen. En in de post Kortrijk werd ook al een voorraad gezonde voeding afgeleverd. Daar zijn we dankbaar voor.”

Het instructiefilmpje van de inzet rond corona in de hulpverleningszone Fluvia vind je hier.