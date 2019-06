Ambulance brengt verloren knuffel terug tot bij Sem (3) Joyce Mesdag en Peter Lanssens

12 juni 2019

18u46 58 Kortrijk Er zijn saaiere manieren om een verloren knuffel terug te krijgen: drie leden van het Rode Kruis Kortrijk hebben de knuffel die Sem Dedoncker (3) uit Kuurne afgelopen weekend kwijt was geraakt, vanavond met een ambulance naar Sem terug gebracht.

Toen de vrijwilligers van het Rode Kruis maandag hun spullen bijeen raapten na de Sinksenfeesten, vonden ze een knuffel terug. “We wisten meteen: ergens is er een kindje die zijn knuffel wellicht hard mist”, zegt Dimitri Maebe. “We hebben een foto van de knuffel op facebook gezet, en een paar uur later kwamen we bij Ilse Decavel terecht, de mama van Sem.”

“We hadden inderdaad al gemerkt dat Sem ‘Beer’ was kwijtgespeeld’, vertelt Ilse. “We hebben nog wat gezocht rond de tafel waar we toen zaten, maar we beseften heel snel dat het een verloren zaak was. We hadden die dag al héél veel afstand afgelegd. Gelukkig was het drama niet helemaal compleet: we hebben enkele reserveknuffels in huis. Maar ik was toch blij dat Beer opnieuw terecht was.”

Elke wilde de knuffel gerust afhalen, maar dat was buiten het enthousiasme van Rode Kruis Kortrijk gerekend. Beer kreeg een lift in de ambulance, en Sem mocht zijn geliefde vriend uit de brancard halen. “Het gebeurt niet zo heel vaak dat we een knuffel op deze manier terug thuis kunnen brengen”, zegt Dimitri. “Op deze manier komen we met onze vereniging ook eens in de picture.”

Sem, die was wat verlegen om veel te vertellen, maar hij was alvast dolblij met de speelgoedambulance die hij van het Rode Kruis kreeg.