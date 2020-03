Ambassades snellen ter hulp: Kortrijkse jongeren raken toch uit Bolivië weg Peter Lanssens

29 maart 2020

15u29 7 Kortrijk Sien Louage (25), Uma Vandemaele (24) en haar vriend Davy D’hont (24) zijn midden de coronacrisis toch weggeraakt uit Santa Cruz in Bolivië. De drie Kortrijkse jongeren mochten mee met een Frans repatriëringsvliegtuig.

Er kwam begin deze week heel wat reactie op een videoboodschap van de jongeren. Die na een rondreis van een goeie vijf maanden dagenlang gestrand zaten in een logement via het vakantieconcept Airbnb in Santa Cruz in Bolivië. De Kortrijkzanen raakten er niet weg omdat Bolivië in lockdown is en ook de grenzen van omliggende landen in Latijns-Amerika dicht zijn. Tot er na overleg tussen het Boliviaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, de Franse ambassade en de Europese Unie toch nog een Frans repatriëringsvliegtuig mocht overkomen. Waar ook Sien, Uma en Davy een plaatsje op kregen, na bemiddeling ook door de Belgische ambassade in Peru. De vlucht van Santa Cruz naar Charles De Gaulle in Parijs was in de nacht van zaterdag op zondag. De jongeren zijn ondertussen terug thuis, in Kortrijk. “Het ging vlot”, zegt een opgeluchte Kurt Vandemaele, de papa van Uma.