Alweer pech voor zwemmend Kortrijk: openluchtbad Abdijkaai leeggelopen door lek in de kelder Hans Verbeke

05 juli 2020

17u26 12 Kortrijk Zwemmen in Kortrijk: het lijkt wel of er een vloek op rust. Na de Zwemmen in Kortrijk: het lijkt wel of er een vloek op rust. Na de monsterbrand van vorig jaar op Kortrijk Weide en de coronasluiting die afliep op 1 juli, slaat het noodlot opnieuw toe. Een breuk, ergens in de kelder, zorgde ervoor dat het grote bassin van het openluchtzwembad Abdijkaai leeg liep. Zeker nog tot dinsdag blijft het bad dicht.

Zes zwemmers die zondagvoormiddag naar hartelust baantjes trokken in het openluchtbad Abdijkaai, moesten daar onverwacht mee ophouden toen bleek dat het waterpeil uit het 25-meterbad was beginnen dalen. De badkuip liep uiteindelijk bijna helemaal leeg. “De precieze oorzaak van het euvel kennen we nog niet maar er heeft zich ergens in de kelder een breuk voorgedaan”, zegt Elewin Werbrouck, manager van Lago Kortrijk Weide. “De zes zwemmers werden gevraagd het bad te verlaten. Even dachten we er nog aan om hen toe te laten in het kleinere bad maar daar was het water te koud.”

Net grondig gerenoveerd

Voor Lago Kortrijk Weide is het incident in het openluchtzwembad een nieuwe tegenslag. De zware brand van februari vorig jaar in het nieuwe zwembad, luttele dagen voor de officiële opening, was de eerste mokerslag. De coronasluiting betekende een nieuwe domper. Zwembaden mochten pas enkele dagen geleden, op 1 juli, weer de deuren openen. Intussen werd van de gelegenheid wel gebruik gemaakt om het openluchtbad aan de Abdijkaai, het enige in zijn soort in de wijde regio, grondig te renoveren. “Hopelijk zijn de nieuwe problemen nu snel van de baan”, zegt Elewin Werbrouck. “Bij mooi weer is de Abdijkaai immers een heuse trekpleister.”