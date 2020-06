Alternatief muziekcafé Den Deugniet opent nog niet: “Te klein en geen plaats voor terras” Peter Lanssens

08 juni 2020

18u20 0 Kortrijk Alternatief muziekcafé Den Deugniet in Kortrijk heropent nog niet. Er is binnen te weinig plaats om ‘coronaproof’ te werken. En buiten zijn er geen werkbare oplossingen voor een terras. “De klanten tonen begrip en geven ons gelijk, want de veiligheid primeert. Nog even geduld, tot de coronamaatregelen verder versoepelen. Dan komt Den Deugniet zeker terug”, zeggen de uitbaters.

Ann ‘Moedre’ Stevens (54) en Peter ‘Steeni’ Vandersteene (54) braken zich de voorbije dagen het hoofd over hoe hun zaak te heropenen, conform de huidige coronaregels. Het toogcafé is te klein binnen en ook andere oplossingen zijn er niet. “Er is niets aan te doen”, vertellen de uitbaters. “De Lange-Brugstraat afsluiten kan niet en een terras tot halverwege de straat zetten is niet veilig. Een terras naast Den Deugniet gaat ook niet, want dat is een privéparking. Uitwijken naar de Houtmarkt kan ook niet, want dan komen we in het vaarwater van frituur De Houtmarkt en café Cusco. Dat is niet fijn, we snappen dat volledig. De stad stelt voor om een terras op het Boerenhol (vlak bij het Begijnhofpark, red.) te openen, met een mobiele tap. Maar er zijn te veel flatgebouwen in die omgeving. De bewoners daar gaan onze muziek niet altijd weten te waarderen, wat we ook begrijpen.”

We zijn voorzichtig tijdens de coronacrisis. Zo ga ik nooit zonder mondmasker naar de winkel. Ik zit in een risicogroep, als verstokt rookster. Ann ‘Moedre’ Stevens

Toch leuke zomer

Dus blijft Den Deugniet voorlopig dicht. Maar Ann Stevens en Peter Vandersteene laten het hoofd niet hangen. Want Den Deugniet – tot ver buiten Kortrijk een begrip voor de niet-commerciële hardrock, new wave, punk, hardcore en metal – kan wel tegen een stootje. “We gaan het zeker zo niet laten eindigen”, vertellen ‘Moedre’ en ‘Steeni’. “We hopen om tegen juli te heropenen, als de coronamaatregelen verder versoepelen. We zetten door, voor de klanten. Het kan trouwens een leuke zomer worden. Want er zijn veel bands die voor een appel en een ei of zelfs gratis willen komen optreden in Den Deugniet, van zodra we weer open zijn, om ons te ondersteunen. Het zal wellicht meteen een goeie start zijn. De klanten komen tot uit Nederland naar Den Deugniet. Voor de muziek en de unieke sfeer. Ze logeren dan met hun mobilhome op de parking Broeltorens.”

Risicogroep

Ann Stevens en Peter Vandersteene baten Den Deugniet al zes jaar uit. Daarvoor runden ze een kwarteeuw het legendarische café en fuifzaal The Steeple in de Holstraat in Waregem. Het koppel huurt Den Deugniet bij brouwerij Omer Vander Ghinste. “Dat we maar snel weer onder het volk zijn”, zegt ‘Moedre’. “Al is er één voordeel aan deze situatie. ‘Steeni’ staat nu elke maandag fris op zijn werk, als wever bij Libeco in Meulebeke”, lacht ze.

“We zijn voorzichtig tijdens de coronacrisis. Zo ga ik nooit zonder mondmasker naar de winkel. Ik zit in een risicogroep, als verstokt rookster”, aldus ‘Moedre’. Ze zweten het nog enkele weken uit, bij hen thuis in Anzegem.