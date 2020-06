Alternatief muziekcafé Den Deugniet heropent toch: “Eindelijk weer Blauwkes” Peter Lanssens

19 juni 2020

15u45 0 Kortrijk Goed nieuws voor de stamgasten en liefhebbers van alternatief muziekcafé Den Deugniet in Kortrijk. Uitbaters Ann ‘Moedre’ Stevens (54) en Peter ‘Steeni’ Vandersteene (54) uit Anzegem vonden toch een oplossing om hun zaak conform de huidige coronaregels te heropenen.

“We zijn er in geslaagd om binnen tien plaatsen te voorzien, uiteraard zonder de toog te gebruiken. Zo staat er nu een tafeltje op het podium”, zegt Ann Stevens. “En buiten, in de Lange-Brugstraat, kunnen we alsnog op een veilige manier een terrasje inrichten, twee meter breed. Ook het terras telt tien plaatsen. Steeni zegt: ‘De crisis is over, eindelijk weer Blauwkes’”, besluit Ann Stevens met een knipoog.

Ann Stevens en Peter Vandersteene baten Den Deugniet al zes jaar uit. Daarvoor runden ze een kwarteeuw het legendarische café en fuifzaal The Steeple in de Holstraat in Waregem. Het koppel huurt Den Deugniet bij brouwerij Omer Vander Ghinste. Wie naar Den Deugniet wil, het is op vrijdag 19 juni vanaf 17 uur open.