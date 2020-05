Alle winkels pas vanaf maandag weer open, nu al razend druk in Kortrijk: ‘Gebruik altijd jullie gezond verstand’ Peter Lanssens

09 mei 2020

17u48 116 Kortrijk De drukte tijdens weekends met stralend lenteweer is ook in tijden van corona geen nieuw gegeven in Kortrijk. Toch blijft het verbazen hoe sommige mensen kriskras door elkaar lopen, te dicht bij elkaar staan en op bankjes gaan zitten in het winkelwandelgebied, terwijl ze dat niet mogen. “Gebruik jullie gezond verstand”, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche. Vanaf komende maandag, als alle handelszaken heropenen, zijn er nog meer controles.

Ja, natuurlijk mogen de mensen een ijsje halen op een warme dag zoals zaterdag. Hou je dan wel altijd aan de coronamaatregelen, zoals de ondertussen al bekende regels rond social distancing. In het belang van ieders gezondheid. De politie moest zaterdagnamiddag toch enkele keren ingrijpen in het winkelwandelgebied in Kortrijk. Om de mensen te vragen wat meer afstand te houden. En niet buiten aan het ijssalon zelf te smullen van hun ijsje, maar al wandelend. Zodat er meer spreiding is. Vanaf maandag 11 mei, als alle handelszaken heropenen, wordt het anders. Dan moeten shoppers looplijnen volgen en wachtzones voor winkels respecteren. Ook nieuw dan: onthaalpoorten tot het winkelwandelgebied. Waar je eerst je handen altijd netjes desinfecteert.

Geen overrompeling

“Die onthaalpoorten gaan de toestroom vertragen en de mensen meteen met de neus op de feiten drukken”, zegt schepen Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “Er lopen vanaf maandag ook twintig stewards en patrouilles van de politie rond. Om kort op de bal te spelen. We verwachten maandag, dinsdag en woensdag geen overrompeling. De mensen moeten werken, er is nog geen maandagmarkt en het zal minder warm zijn. We gaan eerst een week proefdraaien. Ik verwacht de eerste echte test pas volgend weekend. Gebruik jullie gezond verstand. Zodat we ons langzaam verlossen van de coronamaatregelen, in plaats van ze weer te verstrengen.”