Alle winkels pas op 11 mei open, nu al massa volk in Lange Steenstraat Peter Lanssens

26 april 2020

20u56 46 Kortrijk Opmerkelijke taferelen in het winkelwandelgebied in Kortrijk. Waar er zondag in de vooravond bij momenten een massa volk was in de Lange Steenstraat. En dat terwijl alle winkels pas op 11 mei, als het coronavirus zich koest houdt, heropenen. De stad werkt een actieplan uit, om alles vlot te laten verlopen binnen twee weken. “We laten de mensen niet kriskras door elkaar lopen. Dat dwingen we straks met een soort circulatieplan af”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne.

Twee lange wachtrijen zondag omtreeks 17 uur in de Lange Steenstraat. Een wachtrij voor ijsjes bij ijssalon Frederic’s en even verderop een wachtrij voor meeneemkoffies en frozen yoghurt bij Kaffee Renée. Het lenteweer was dan ook stralend. Maar op een foto, die op Facebook circuleerde, leek het alsof de overrompeling totaal was.

De meeste mensen hielden zich nochtans netjes aan de regels rond social distancing. Anderhalve meter afstand bewaren dus. “De politie hield voortdurend een oogje in het zeil”, zegt zaakvoerder Frederic Baas van ijssalon Frederic’s. “Toen de twee wachtrijen te dicht bij elkaar kwamen, is beslist om alles nog wat beter te organiseren. Door de wachtrij aan Kaffee Renée richting Grote Kring te positioneren en de wachtrij aan mijn ijssalon richting Schouwburgplein te positioneren. Dat ging beter. Alles verliep in regel met de huidige coronamaatregelen.”

Kwaad bloed

Een foto van de drukte in de Lange Steenstraat zette wel meteen kwaad bloed op Facebook. De ‘ijsjesshoppers’, zo was het ook (reglementair) druk aan een tot een nieuw ijssalon omgebouwde garage in de Reepkaai, konden op sociale media op niet veel begrip rekenen. Waar er heel wat kritische commentaren opdoken zoals ‘zo blijven we tot Kerstmis in lockdown’, ‘denk aan het zorgpersoneel dat nog altijd aan het vechten is om mensenlevens te redden’, ‘geef ze een boete van 500 euro’ en ‘zo gaan de winkels nooit mogen openen op 11 mei’.

De politie houdt de camerabeelden in de gaten. Indien blijkt dat de regels niet gerespecteerd worden, treedt de politie meteen op. Wat nu niet nodig was.” Vincent Van Quickenborne

Heel veel nervositeit dus, maar is die nervositeit wel terecht? Want ondanks de drukte probeerde de meerderheid van de aanwezigen anderhalve meter afstand te bewaren. “De politie houdt de camerabeelden permanent in de gaten”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). “Indien blijkt dat de regels niet gerespecteerd worden, treedt de politie meteen op. Wat nu voor alle duidelijkheid niet nodig was.”

Duwtje in de rug

Blijft de vaststelling dat het erg druk was in de Lange Steenstraat. Waardoor veel mensen zich terecht afvragen wat dat straks niet moet worden, als àlle winkels op 11 mei weer open mogen. De mensen gaan zich aan de regels moeten houden en de stad zal een duwtje in de rug geven. Want er is een plan van aanpak in voorbereiding. Er is nog veel werk nodig om het plan af te krijgen, want ook de federale overheid moet nog verdere instructies geven, maar de burgemeester geeft al enkele richtlijnen voor het winkelwandelgebied mee.

Tafels met handgel

“We gaan er voor zorgen dat shoppers niet kriskras door elkaar lopen. Door de mensen die in de Lange Steenstraat richting Grote Kring stappen en de mensen die richting Schouwburgplein stappen elk aan een kant te laten lopen. We kunnen bijvoorbeeld pijlen op de grond schilderen. We rekenen op het gezond verstand van de mensen. Zo gaan we ook oproepen om alleen te komen winkelen. Geen funshopping in groep dus. De mensen mogen er straks geen familie-uitstap van maken. We nemen verder maatregelen op het vlak van hygiëne. Onder meer door aan de belangrijkste toegangen van het winkelwandelgebied tafels met ontsmettende handgel te voorzien. Dat is maar één voorbeeld. Er komen nog meer maatregelen aan. Later zeker meer hierover.”