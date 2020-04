Alle personeelsleden in ziekenhuis AZ Groeninge dragen nu verplicht mondmasker Peter Lanssens

03 april 2020

16u18 0 Kortrijk Alle personeelsleden van het ziekenhuis AZ Groeninge dragen voortaan verplicht een mondmasker. Ook de medewerkers die niet in contact komen met Covid-19 patiënten. “We hebben momenteel goed tien besmettingen bij onze personeelsleden. Wat in verhouding eigenlijk heel goed meevalt”, benadrukt woordvoerder Stefaan Lammertyn. AZ Groeninge telt ruim 3.300 personeelsleden.

Wie met Covid-19 patiënten werkt, is -logisch- van kop tot teen beschermd met een professioneel mondmasker, schort, face shield, spatbril en handschoenen. De andere personeelsleden van het ziekenhuis zijn sinds kort verplicht om allemaal een stoffen mondmasker te dragen. Voor alle duidelijkheid niet omdat er een zware uitbraak van corona is bij het personeel, goed tien besmette personeelsleden zitten nu thuis in quarantaine, maar om de puntjes op de i te zetten. “Om onszelf en anderen nóg beter te beschermen”, zegt Stefaan Lammertyn. “En door al het personeel te verplichten een mondmasker te dragen, is er nu ook uniformiteit. De medewerkers die niet met Covid-19 patiënten werken, geven na elke shift hun stoffen masker af. Bij de start van een volgende shift krijgen ze een nieuw. De stoffen maskers worden in het ziekenhuis telkens gewassen en gedesinfecteerd. De patiënten, en wie komt voor een onderzoek, krijgen een papieren chirurgisch masker.”