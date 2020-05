Alle markten in Groot-Kortrijk heropenen: “De maandagmarkt herstart als eerste in België” Peter Lanssens

13 mei 2020

18u25 0 Kortrijk De zes markten in Groot-Kortrijk starten weer op. Dat heeft het stadsbestuur van Kortrijk beslist, na groen licht van de Nationale Veiligheidsraad. “De maandagmarkt van Kortrijk zal op 18 mei de eerste grote markt van België zijn die opnieuw start”, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). Er worden wel tal van maatregelen genomen. Zo kunnen plaatsmeesters altijd beslissen om een markt tijdelijk af te sluiten, als er te veel volk is.

De maandagmarkt ontvangt normaal 65 kramen. De Nationale Veiligheidsraad bepaalt dat het er maximum 50 mogen zijn. Er wordt daarom na overleg met het marktcomité en de Onafhankelijke Orde van de West-Vlaamse Marktkramers (OOWVM) een beurtrolsysteem ingevoerd. Alle marktkramers worden wekelijks gevraagd of ze aanwezig willen zijn op de eerstvolgende maandagmarkt. Indien er meer dan vijftig marktkramers willen komen, wordt er een soort loting gedaan. Elke marktkramer kan minstens vier van de vijf komende maandagmarkten doen.

Maatregelen

Ook opvallend: de maandagmarkt krijgt 2.000 vierkante meter extra ruimte, om de sociale distancing te garanderen. Op het Schouwburgplein wordt een rij weggenomen en de Doorniksestraat wordt ontdubbeld. Dat wordt gecompenseerd door extra ruimte in te nemen op de Grote Markt en op de Graanmarkt.

Ik ben blij dat ze weer georganiseerd kunnen worden. Kortrijk zonder markten voelde vreemd aan. Maar we willen het gecontroleerd en veilig doen, zoals met de opening van de winkelstraten. Schepen Arne Vandendriessche

“We werkten de voorbije week al hard aan veiligheidsplannen”, zegt Arne Vandendriessche. “Het gaat voor Groot-Kortrijk ook over de markt op Overleie en markten in Bissegem, Rollegem, Kooigem en Marke. Ik ben blij dat ze weer georganiseerd kunnen worden. Kortrijk zonder markten voelde vreemd aan. Maar we willen het gecontroleerd en veilig doen, zoals met de opening van de winkelstraten.”

Marktkramers dragen altijd een mondmasker. Er komt aan elk kraam ontsmettingsgel voor klanten. Ook verplicht is cashloos betalen waar dat kan. Na het bedienen van elke klant ontsmet het personeel van de kramen de handen. Proevertjes aanbieden mag niet en kledij passen mag ook niet. Voor elke markt wordt meer ruimte ingenomen, zodat de kramen verder van elkaar staan en klanten onderling altijd 1,5 meter afstand bewaren.

Looplijnen

Er komen circulatieplannen met looplijnen in beide richtingen. Hou altijd rechts aan, is het advies. Waar er toch te weinig plaats is, komen er nadars om bezoekers gescheiden te houden. Er worden waar nodig ook wachtzones aangeduid, die visueel zichtbaar zijn met fluorescerend krijt op de grond. Toegangen worden door plaatsmeesters van de stad bemand. Voor de maandagmarkt zijn er vijf plaatsmeesters aanwezig, met steun van een fietspatrouille van de politie. Voor de andere markten zijn er twee plaatsmeesters aanwezig, ondersteund door de plaatselijke wijkagent. Indien er te veel volk is, sluiten de plaatsmeesters de markt tijdelijk af.

Kortrijk laat affiches ontwerpen, met de belangrijkste richtlijnen op. Er komt aan elk kraam zo’n affiche. Er worden verder twee instructiefilmpjes gemaakt, waarin alle essentiële maatregelen worden opgesomd. Eén voor de bezoekers van de markten en één voor de marktkramers zelf. Ze worden binnenkort gelanceerd.