Alle Kortrijkzanen ouder dan 12 jaar hebben tegen zondagavond wit mondmasker in de bus Peter Lanssens

15 mei 2020

12u26 50 Kortrijk Elke Kortrijkzaan ouder dan 12 jaar krijgt tegen zondagavond een kwalitatief, herbruikbaar en wasbaar mondmasker in de bus. Er worden 67.000 mondmaskers bedeeld in Kortrijk en deelgemeenten. 235 vrijwilligers bussen de enveloppen vanaf zaterdagochtend. Een team van 60 stadsmedewerkers is al drie dagen in de weer om de enveloppen klaar te maken, waarin telkens mondmasker(s) en een instructiebrief zitten. De stad vraagt aan de Kortrijkzanen om dit weekend regelmatig hun brievenbus leeg te maken, zodat er voldoende ruimte is voor de enveloppen.

De bedeling in Kortrijk loopt gelijktijdig met die in de veertien andere steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen. Het gaat in totaal over 307.200 mondmaskers. Celesta in Wevelgem maakte 100.100 mondmaskers in polyester, Verdolux in Harelbeke leverde 207.100 mondmaskers in katoen. Ze kostten samen 546.290,80 euro.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De exemplaren in polyester en katoen zijn veilig. Je hoeft er geen filter in te plaatsen. De mondmaskers filteren met hun dikte van ruim 300 gram per vierkante meter zelf voldoende. “Kortrijk nam samen met alle steden en gemeenten van de regio als een van de eerste in Vlaanderen het initiatief voor een kwalitatief mondmasker voor alle inwoners ouder dan 12 jaar”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester).

De stad Kortrijk was aankoopcentrale van de mondmaskers. De operatie werd mee in goeie banen geleid door de welzijnsintercommunale W13, de hulpverleningszone Fluvia, de intercommunale Leiedal en de provincie. Alle inwoners krijgen de mondmaskers gratis. De mondmaskers kosten de lokale besturen tussen 1,45 euro en 1,94 euro per stuk. Het provinciebestuur van West-Vlaanderen draagt 1 euro per mondmasker bij. Info: www.kortrijk.be/mondmasker.