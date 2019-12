Alle Kortrijkse sportclubs die naam De Spurs kiezen, krijgen vanaf 2020 samen 50.000 euro Clubs die er voor gaan moeten wel aan reeks voorwaarden voldoen Peter Lanssens

02 december 2019

Alle sportclubs in Groot-Kortrijk die de naam De Spurs kiezen, krijgen vanaf 2020 per jaar samen 50.000 euro vanuit stadsmarketing om elkaars werking te versterken. "We verplichten het niet. Namen liggen gevoelig. Maar sportclubs die ervoor kiezen, winnen erbij", zegt schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). Basketbalclubs waren pionier, door te fusioneren tot BC Kortrijk Spurs. Nu volgt hockeyclub The Jets, als Cortryck Spurs. Ze krijgen de financiële steun wel niet zomaar. De clubs moeten aan voorwaarden voldoen, zoals het willen delen van kennis.

Naar het voorbeeld van Barcelona alle sportdisciplines onder dezelfde naam laten spelen. Dat is het doel van schepen Vandendriessche. Kortrijk gaat voluit voor De Spurs. En dat heeft zijn redenen. “Niemand kan die naam meer claimen dan Kortrijk, nadat hier in 1302 tijdens de Guldensporenslag een Frans ridderleger werd verslagen. Het enige wat toen overbleef van de ridders, waren hun vergulde sporen of golden spurs”, zegt Vandendriessche. “Het is een internationale naam, die goed klinkt en ambitie uitstraalt. Ik besef dat de huidige namen van sportclubs vaak historisch gegroeid en emotioneel geladen zijn. We verplichten niemand om van een naam afstand te doen. Maar wie het doet, wint erbij. En bepaalde varianten op De Spurs zijn altijd bespreekbaar.”

Ik geloof erin. We vormen een mooi geheel voor sponsors. We zijn met goed duizend leden de grootste sportclub van ons land. De Spurs is een merk. En de naam is het mooiste eerbetoon aan de geschiedenis van onze stad. Jan Allaert van BC Kortrijk Spurs

Conditietraining

Door onder dezelfde naam te spelen, verhoog je de zichtbaarheid en aantrekkingskracht naar (mogelijke) sponsors toe. Om financiële steun te krijgen, moeten de clubs aan voorwaarden voldoen: “Zoals het samen inzetten van kinesisten, artsen enzomeer”, zegt schepen Vandendriessche. “Verder kan je materialen die je samen nodig hebt in groep en goedkoper kopen. Tips uitwisselen is ook een must, zoals rond blessurepreventie en conditietraining. En ze moeten samen inzetten op jeugd, om meer jongeren aan het sporten te krijgen.”

Los aan de leiding

De Kortrijkse basketploegen K Basketteam en BC Kortrijk Sport fusioneerden tijdens de lente van dit jaar tot BC Kortrijk Spurs. “Ik geloof er in”, zegt co-voorzitter Jan Allaert. “We vormen nu naar sponsors toe een mooi geheel. En we zijn met goed duizend leden al de grootste sportclub van ons land. De Spurs is een echt merk. En de naam is ook het mooiste eerbetoon aan de geschiedenis van onze stad. Het gaat ons sportief voor de wind. Alle eerste ploegen staan los aan de leiding, terwijl de jeugdwerking boomt. We werken zelfs met wachtlijsten. Zo groot is het enthousiasme. Voor De Spurs kiezen was een goeie stap. Het kan nu alleen nog beter worden.”

Imagoversterkend

IJshockeyclub The Jets, met sinds oktober als thuishaven ijsbaan De Piste, kiest nu ook resoluut voor De Spurs. HC Cortryck Spurs heeft vier actieve ploegen. De eerste ploeg speelt in de Belgische Divisie 1. Thuiswedstrijden lokken al tot 400 bezoekers. “De nieuwe naam zal (imago)versterkend werken”, zegt ondervoorzitter Kenneth Deryckere. “We hebben al plannen om de jeugdspelers van basketbalclub Kortrijk Spurs uit te nodigen op een initiatie hockey. Omgekeerd krijgt onze jeugd een initiatie basket. En we gaan de eerste ploegen een thuiswedstrijd van elkaar laten bijwonen om te verbroederen. We hebben momenteel zo’n honderd leden.”

KV Kortrijk

Kortrijk telt 133 sportclubs. Die allemaal onder de naam De Spurs brengen, is bijna onhaalbaar. “Ik zie de naam van voetbalclub KV Kortrijk niet meteen veranderen”, zegt Arne Vandendriessche. “Maar in andere sportdisciplines zie ik wel mogelijkheden. We hopen begin 2020 een derde Spurs-club aan te kondigen. En er is nog een vierde club, waar er gesprekken tot op bestuursniveau over zijn. Door de krachten te bundelen, worden de sportclubs sterker én brengen ze een veel sterker verhaal naar de buitenwereld”, aldus Arne Vandendriessche.