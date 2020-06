Alle cafés in uitgaansbuurt open: “Kan leukste zomer ooit worden hier op straat, als het weer meezit” Peter Lanssens

15 juni 2020

16u22 5 Kortrijk Vanaf begin deze week zijn alle cafés in de uitgaansbuurt nabij het station weer open. In een verkeersvrije Burgemeester Reynaertstraat, met overal fraaie en uitgebreide terrassen. “Het kan de leukste zomer ooit worden hier op straat en het is sowieso een goeie denkoefening naar de toekomst toe”, vindt Dieter De Clercq van Café 56. “Onze horecazaak staat voor ‘nightlife’, we scholen ons tijdelijk tot coronaproof dagcafé om”, zegt Robbert Vandaele van De Geverfde Vogel.

De horecabazen van de uitgaansbuurt zitten niet (meer) in zak en as door de beperkende coronamaatregelen en het sluitingsuur om 1 uur. Van ‘nightlife’ is er nog geen sprake, maar de verkeersvrij gemaakte Reynaertstraat biedt kansen. Die met beide handen gegrepen worden. Den Bras, Bar Filía, Bar Luxe en Stravidarius heropenden recent al. Nu volgen ook De Geverfde Vogel vanaf maandag 15 juni en Café 56 vanaf dinsdag 16 juni, met uitgebreide en vernieuwde terrassen. “Ik heb getwijfeld. Maar nu we hier ook twee shop & go parkeerplaatsen mogen inpalmen om ons terras op uit te breiden, is het zeker de moeite waard om te heropenen. Want nu heb ik buiten zo’n 90 zitplaatsen, binnen zijn er dat zo’n 30”, vertelt Robbert Vandaele van De Geverfde Vogel.

“Als het een zomer met mooi weer wordt, zie ik er wel iets in. En ons terras is deels overdekt, voor als het toch eens slecht weer is”, vervolgt Robbert Vandaele. “Onze sluitingsdagen op zondag en maandag vallen weg. We zijn nu zeven dagen op zeven open, afhankelijk van het weer wel. De ‘last call’ is telkens een kwartier na middernacht. Zodat we zeker genoeg marge hebben om tegen 1 uur iedereen te laten vertrekken en te kunnen sluiten. We roepen de klanten op om zich aan alle coronamaatregelen te houden. Blijf in jullie bubbel. We bedienen aan tafel. Alle tafels hebben stickers met een sms-nummer op. Om zo drankjes te kunnen bestellen. We maken het iedereen zo aangenaam mogelijk”, aldus Robbert Vandaele. Ook zijn tweede zaak, restaurant Pand 44 in de Wijngaardstraat, is sinds kort trouwens weer open. Pand 44 werkt met telefonische reservaties.

De terrassen in de uitgaansbuurt nodigen uit. Misschien worden ze voortaan elke zomer een vast gegeven. Ik hoop verder dat het verkeersvrij karakter van de uitgaansbuurt permanent wordt, ook na corona. Dat is gewoon veiliger. Dieter De Clercq, Café 56

Café 56 heropent de deuren dus op dinsdag 16 juni in de Burgemeester Reynaertstraat. Met een uitgebreid terras en aandacht voor groenaankleding. Capaciteit van Café 56 in tijden van corona: zo’n 40 plaatsen buiten en nog eens 40 binnen. “Het nachtleven zit er voorlopig inderdaad nog niet in, maar veel klanten gaan toch heel blij zijn hoor”, zegt Dieter De Clercq. “De afstandsregels, waarbij iedereen in zijn eigen bubbel zit en aan tafel blijft zitten, wringen zeker. Het is anders, in de omgang. Maar het is voor de goeie zaak. Want enkel zo gaan de coronamaatregelen hopelijk snel verder versoepelen. Ook de hygiëne, we zijn het ontsmetten en wassen van de handen nu wel gewoon, blijft erg belangrijk. Ik geloof er in. De mooie terrassen in de uitgaansbuurt nodigen uit. Misschien kunnen ze voortaan elke zomer een vast gegeven zijn. Ik hoop verder dat het verkeersvrij karakter van de uitgaansbuurt permanent wordt, ook na corona. Dat is gewoon veiliger.”

Het team van Café 56 is gemotiveerd. “We zijn heel blij om hier weer klanten te ontvangen. Thuiszitten was een straf voor mij”, vervolgt Dieter De Clercq. “We leven alle maatregelen na. Ook hier geen tooghangers dus, er komen afscheidingen zodat de mensen niet rechtstreeks naar de bar kunnen. Ook onze openingsuren wijzigen. Zo openen we pas om 16 uur. En ook in Café 56 is er telkens een kwartier na middernacht een ‘last call’. Hou onze Facebookpagina in de gaten, voor alle instructies. Zo ga je vanaf komend weekend drankjes met een QR-code kunnen bestellen. We rekenen op de discipline van de klanten, het komt goed”, aldus Dieter De Clercq.

Ook zijn restaurant Split in de Kapucijnenstraat is ondertussen heropend. En zomerbar Azuro op het domein van sanitairspecialist Van Marcke, die hij samen met Mathieu Clarysse en Kelly Libaers runt, kende afgelopen weekend een zeer sterke start. Keerzijde van de medaille in tijden van corona: er waren wachttijden tot goed een uur om binnen te gaan in Azuro en aan een vrij tafeltje te kunnen gaan zitten.