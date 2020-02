Alle buurtbibliotheken hebben nu inleverbus: “Ideaal voor wie niet tijdens de openingsuren kan komen” Peter Lanssens

03 februari 2020

10u41 0 Kortrijk Elke buurtbib in Groot-Kortrijk heeft nu een inleverbus. Je kan er ontleende materialen buiten de openingsuren altijd in deponeren. De vraag naar inleverbussen bleek uit een recent onderzoek bij gebruikers. Omdat niet iedereen tijdens de openingsuren kan komen. Dat probleem is nu weg.

Bibliotheekmedewerkers maken de inleverbussen elke werkdag leeg. Ze verwerken en controleren de materialen manueel. Eenmaal verwerkt, verdwijnen de ontleende materialen van de kaart van de gebruiker. Let wel op: wie pas op zaterdagavond een boek in een bus deponeert, moet er rekening mee houden dat dit pas op maandag of dinsdag van de kaart verdwijnt. Enkel de centrale bibliotheek in de Leiestraat in Kortrijk heeft nog geen inleverbus. Dat komt tegen de zomer in orde.

Dienstverlening

“Dienstverlening staat centraal voor ons. Inleverbussen bieden een groot gemak voor de talrijke bibliotheekbezoekers”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). “Ideaal, voor wie de openingsuren van de bib uit het oog verliest en dringend uitgeleende materialen moet binnenbrengen”, zegt directeur-bibliothecaris Carol Vanhoutte. Info: www.kortrijk.be/bibliotheek/inleverbus.