Alle bewoners van woonzorgcentrum Sint-Vincentius testen negatief op Covid-19 Peter Lanssens

04 mei 2020

12u35 16 Kortrijk Nadat eerder al de personeelsleden getest werden, gebeurde dat nu ook met alle 154 bewoners van woonzorgcentrum Sint-Vincentius op de Houtmarkt in Kortrijk. Met hetzelfde hoopvolle resultaat: niemand heeft Covid-19. “We kunnen nu stap voor stap terug vooruit. Met de veiligheid van onze bewoners en medewerkers als prioriteit”’, zegt directeur Eveline Breye (45). Zo wordt vanaf dinsdag 5 mei het leefgroep gebeuren weer georganiseerd. Maar dat gebeurt niet zomaar.

“We werken in Sint-Vincentius al kleinschalig, met woonhuizen van zo’n vijftien bewoners. Maar we gaan nu nog een stap verder. Zo splitsen we het maaltijd gebeuren in groep van zeven, acht bewoners op”, legt Eveline Breye uit. “Samen eten gebeurt met een gevoel van huiselijkheid, maar tegelijk met de nodige social distancing. We zetten wel geen plexi schermen in onze woonkamers. Dat was een mogelijkheid. Maar het is volgens ons niet honderd procent efficiënt en we willen een zo normaal mogelijk woon- en leefklimaat voor onze bewoners.”

Bezoek onder voorwaarden

Sint-Vincentius is achter de schermen volop het bezoeken van bewoners onder bepaalde voorwaarden aan het voorbereiden. “Geen bezoek zoals we het voordien kenden”, benadrukt Eveline Breye. “We zoeken en bekijken nog alle veilige en haalbare mogelijkheden, voor onze bewoners en voor onze personeelsleden. Mogelijk zal het vanaf maandag 18 mei weer kunnen. Maar dat is nu nog niet bevestigd”, aldus Eveline Breye.