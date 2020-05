Alle 80 speelpleinen vanaf woensdag 27 mei weer open in Kortrijk en deelgemeenten Peter Lanssens

26 mei 2020

17u01 19 Kortrijk Alle speellocaties heropenen op woensdag 27 mei. Spelen mag weer in parken, op speelpleinen, op ravotspots, op trapveldjes, in speelstraten en op speelvelden (maximum twintig personen). Ook speeldomein De Warande in Heule heropent. Tot juli, want het speeldomein wordt tijdens de zomervakantie zo goed als helemaal ingepalmd voor jeugdkampen en speelpleinwerking. Om er te voldoen aan de ‘bubbels’ van maximum vijftig kinderen. Nog meer goed nieuws: de Grote Markt in Kortrijk krijgt vanaf 12 juni weer een zomerspeelplein. Ook Rollegem heeft een zomerspeelplein. Nieuw is dat Bissegem er deze zomer ook eentje krijgt. Meer info hierover volgt binnenkort.

Speelpleinen kregen een opknapbeurt om de zomer veilig in te spelen. De vzw Jongerenatelier nam de volgende onder handen: de wijkspeelpleintjes aan White Star Bellegem, Kromme Olm in Heule en Kaarsengietersstraat in Kortrijk. Het Tinekesbos in Heule heeft nu avontuurlijke speeltoestellen. “Zodat wie deze zomer thuis blijft, in eigen stad kan spelen”, zegt schepen van Jeugd Bert Herrewyn (sp.a). Kinderen tot 12 jaar staan onder toezicht van een ouder of begeleider. Voor kinderen en jongeren vanaf 13 jaar gelden regels. Maak zo weinig mogelijk fysiek contact. Geef geen persoonlijke spullen zoals een gsm of drinkfles door. Mag wel: noodzakelijk en gemeenschappelijk spelmateriaal zoals een bal of frisbee delen. Probeer 1,5 meter afstand te houden. Was of desinfecteer je handen vooraf en na het spelen. Spuug niet op de grond. Hoest of nies altijd in je arm.

Tips voor ouders en kinderen

We geven nog enkele tips voor ouders en begeleiders mee. Laat je kinderen eerst en vooral onbezorgd spelen. Maak vooraf goeie afspraken thuis. Doe regelmatig de 1,5 meter check. Breng zelf alcoholgel mee om voor en na het spelen de handen te ontsmetten. Draag een mondmasker op speelplekken waar de anderhalve meter regel niet verzekerd kan worden. Raak zo weinig mogelijk andere dan je eigen kinderen aan.

