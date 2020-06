Alle 3.800 medewerkers van ziekenhuis AZ Groeninge krijgen cadeaubon van 25 euro: “Te spenderen in winkelcentrum K” Peter Lanssens

17 juni 2020

16u28 54 Kortrijk De ruim 3.800 personeelsleden van het ziekenhuis AZ Groeninge krijgen elk een waardebon van 25 euro. De bon mag door de personeelsleden in het winkelcentrum K besteed worden.

“De vele werknemers uit de zorg speelden tijdens de voorbije woelige maanden een vooraanstaande rol”, laat het managementteam van K in Kortrijk weten. “Hun professionalisme en toewijding waren voor ons allen een voorbeeld. We beschouwen het als een eer om hen eens op een speciale manier te bedanken. De eigenaar van K in Kortrijk heeft daarom beslist om aan de werknemers van AZ Groeninge een ‘THX-bon voor de zorg’ te schenken”, aldus het managementteam. Het gaat voor de eigenaar van K over een investering bijna 100.000 euro.

De voorstelling van de cadeaubon is volgende week dinsdag 23 juni in AZ Groeninge, in aanwezigheid van burgemeester Vincent Van Quickenborne, het management van K en de directie van het ziekenhuis.