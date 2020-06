Alle 3.800 medewerkers van AZ Groeninge kunnen gratis 50 euro in Crinkles lederwaren in K spenderen: “Omdat we onze helden dankbaar zijn” Peter Lanssens

18 juni 2020

16u01 8 Kortrijk Een actie van de eigenaar van K krijgt navolging. Nadat de ruim 3.800 personeelsleden van AZ Groeninge elk een waardebon kregen van 25 euro om in het winkelcentrum te spenderen, doet Crinkles lederwaren er een forse schep bovenop. “We beslissen in samenwerking met K om voor elke medewerker van het ziekenhuis, die zijn of haar bon van 25 euro in onze winkel komt spenderen, de waarde te verdubbelen naar 50 euro”, zegt Gaetan Dont van Crinkles.

“De bon is geldig voor aankopen vanaf 50 euro. We tonen zo onze eeuwige dankbaarheid, voor alle helden van AZ Groeninge”, aldus Gaetan Dont. De ‘THX-bon voor de zorg’ kost de eigenaar van K bijna 100.000 euro. De voorstelling van de cadeaubon is volgende week dinsdag 23 juni in AZ Groeninge, in aanwezigheid van burgervader Vincent Van Quickenborne, het K-management en de ziekenhuisdirectie.