Alle 2.200 gezinnen in Heule-Watermolen krijgen gratis extra mondmasker Peter Lanssens

02 juni 2020

17u05 0 Kortrijk Het Nostalgisch Kerstmarktje en het feestcomité Heule-Watermolen slaan de handen in elkaar met een opmerkelijk initiatief: een gratis mondmasker voor elk gezin in de wijk en parochie. Ze helpen zo in de strijd tegen Covid-19. Een familie naaide de 2.200 mondmaskers. Kostprijs: 6.600 euro.

De mondmaskers zijn in omslagen huis aan huis bedeeld. “Om het solidariteitsgevoel bij de dorpsbewoners te stimuleren. De mondmaskers kosten geld. Wie er dus geen nood aan heeft, geeft het door aan een buur of kennis die het wel moet gebruiken”, zeggen de initiatiefnemers. De coronacrisis heeft ook voor Heule-Watermolen gevolgen. Waar midden juli de 76ste kermis en de 56ste verkiezing van Tineke van de Watermolen geannuleerd zijn. Misschien zal er wel een kermiszondag in openlucht zijn op zondag 12 juli. Hierover later meer.