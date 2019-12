Alle 18 Kortrijkse koren zingen ‘The Sound of Silence’ voor 100km-stapper Christophe. En hij wist van niets Joyce Mesdag

22 december 2019

18u46 0 Kortrijk Wat een verrassing voor Christophe Reynaert uit Rollegem! Hij stapte sinds zaterdagavond 100 kilometer vanuit Brugge richting De Warmste Week in Kortrijk, om het taboe rond psychologische hulp te doorbreken. Op een kilometer van zijn eindpunt werd hij tegengehouden door een Studio Brussel-ploeg. Hij mocht er live voor de camera een woordje uitleg geven over zijn drijfreden, en daarna een plaatje aanvragen: ‘The Sound of Silence’ werd het, van Simon and Garfunkel. En toen begon het...

“Het zou jammer zijn mochten we nu op de radio jouw nummer draaien, want dan kan je het zelf niet horen”, zei StuBru-stem Stijn Van de Voorde. “We hebben dus een andere manier bedacht om jouw plaatje te laten horen.”

Daarna stapten ze een volle Sint-Michielskerk binnen, waar de 18 Kortrijkse koren samen ‘The Sound of Silence’ zongen voor Christophe. De koren houden er vandaag een 12 uur durende zangmarathon, en op vraag van Studio Brussel hadden ze het aangevraagde nummer ingestudeerd. Christophe reageerde geëmotioneerd. “Wat mooi dat ze dit doen, ik had dit absoluut niet verwacht.”

Daarna moest hij zich haasten om de groep wandelaars die met hem mee wandelden, in te halen. Op verscheidene startpunten langs zijn traject konden mensen met hem mee beginnen stappen richting Kortrijk. Ze waren met 400 om hun intrede te maken op De Warmste Week.

Christophe verloor zijn vader 25 jaar geleden. Hij kon daar lange tijd niet over praten, tot recent, toen hij op aanraden van zijn echtgenote naar een psycholoog stapte. Daarom wil hij met zijn actie het taboe doorbreken dat rust op psychologische hulp. Hij zamelde ook geld in ten voordele van de vzw Missing You, die mensen helpt bij de verwerking van een overlijden. “Maar in de eerste plaats wilde ik een signaal geven aan het ruime publiek, en dat is me wel gelukt denk ik.”