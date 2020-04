Alerte politiepatrouille klist drie drugdealers die ook pv krijgen voor een niet essentiële verplaatsing Alexander Haezebrouck

01 april 2020

16u20 0 Kortrijk De politie kon dinsdagnamiddag drie drugdealers oppakken na een achtervolging. Een alerte politiepatrouille die op pad was om overtreders op coronamaatregelen te controleren merkte hun verdacht voertuig op. Ook de vader van één van hen werd opgepakt nadat hij de politie te lijf ging tijdens een huiszoeking.

De politiepatrouille van de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) merkte dinsdagnamiddag om 15.15 uur een verdacht voertuig op met drie inzittenden in de Wielewaallaan in Kortrijk. Toen de politie de drie inzittenden wilde controleren, zetten ze het op een lopen. De agenten riepen meteen op tot versterking en na een korte achtervolging konden twee van hen opgepakt worden ter hoogte van de Baaistraat. Ook de derde werd kort daarna aangetroffen. Hij stelde zich meteen erg agressief op tegenover de agenten, maar kon toch overmeesterd worden. In de auto van het trio vond de politie cocaïne en cash geld. Het gaat om twee meerderjarigen en één minderjarige uit Kortrijk en Waregem. Allemaal zijn ze goed gekend bij politie en justitie. Na de arrestatie werd al snel overgegaan tot huiszoekingen. Ook daar vond de politie cannabis en gripzakjes. Tijdens één van de huiszoekingen in Kortrijk liep het grondig mis. De vader van één van de verdachten ging de politie te lijf. “Ook hij kon uiteindelijk overmeesterd worden en werd opgepakt”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. “Naast de drugsfeiten maakte het drietal zich bovendien ook schuldig aan ‘samenscholing’ en aan een niet-essentiële verplaatsing tijdens de coronamaatregelen.” Ook voor deze feiten stelde de politie een proces verbaal op. De vader van één van de verdachten kreeg een proces verbaal voor opzettelijke slagen aan een agent. Ze werden allemaal gedagvaard in snelrecht en moeten zich op 21 april verantwoorden op de rechtbank in Kortrijk. De twee meerderjarigen worden ook verdacht van het verkopen van drugs, dat onderzoek wordt verder gezet.