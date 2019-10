Aldi zet security in tegen vechtende koopjesjagers op stockverkoop: “Klanten halen zelfs artikelen uit elkaars kar” Peter Lanssens

21 oktober 2019

12u02 236 Kortrijk De stormloop naar een stockverkoop in een Aldi in Kortrijk houdt aan. Er wordt nu zelfs noodgedwongen security ingezet. “Sommige klanten grijpen hetzelfde artikel vast en vechten het dan maar uit. We hebben er amper woorden voor. Het respect is ver zoek”, zuchten de personeelsleden. Verder trad de politie al op, om fout geparkeerde wagens te laten takelen.

Het is nog iets meer dan een maand wachten op Black Friday. Maar wie al een voorsmaakje wil, om het zacht uit te drukken: snuif eens de ‘sfeer’ op in de Aldi langs de Gentsesteenweg (N43) in Kortrijk, waar sinds woensdag een stockverkoop bezig is. De eerste dagen verliepen zonder security. Maar sinds kort waken er twee bewakingsagenten in de winkel. Dat is meer dan nodig, zo blijkt. “Klanten vliegen op de manden vol artikelen en maken ruzie. We kunnen het zelf niet meer aan om de orde te bewaren”, zeggen de werknemers.

Er zijn er die de kassierster lastigvallen omdat ze de prijs willen heronderhandelen. Er zijn er zelfs die proberen binnen te raken in ons magazijn naast de winkel. Om te kijken of er daar ook nog iets interessants ligt, eventueel aan nóg goedkopere prijzen. Zo redeneren ze toch. Het personeel

Prijs heronderhandelen

“Ze trekken dozen open en gooien het terug als het artikel hen niet zint. Ze halen artikelen uit elkaars kar. De schuifdeuren van de supermarkt zijn geforceerd, omdat sommigen geen geduld hebben om binnen te komen en er met hun kar tegenaan rijden. Ze steken voor aan de kassa. Er zijn er die de kassierster lastigvallen, omdat ze de prijs willen heronderhandelen. Er zijn er zelfs die proberen binnen te raken in ons magazijn naast de winkel. Om te kijken of er daar ook nog iets interessants ligt, eventueel aan nóg goedkopere prijzen. Zo redeneren ze toch.”

Twee keer dicht

“We krijgen hulp van alle andere Aldi-vestigingen in ons land. De winkel hier in Kortrijk heeft in normale omstandigheden vijf medewerkers nodig. Zaterdag waren er hier vijftien personeelsleden in de weer. Maar zelfs dan nog moesten we zaterdag twee keer tijdelijk sluiten, omdat we het niet meer onder controle kregen. Mensen rijden met drie tot vijf winkelkarren naar buiten, met een berg hoog aan artikelen in. Sommigen komen drie tot vier keer per dag. En ze komen van ver, tot uit Nazareth bij Gent en tot uit de kuststreek. Er zijn ook veel Franstaligen. Nu, we snappen het wel hoor, want er zitten mooie artikelen bij. We hebben wel amper woorden voor het gedrag van sommige klanten. Het respect is zoek. We hadden het nochtans zo goed voorbereid.”

Wildparkeren

Ook de politie greep al in. Zo was er de voorbije dagen sprake van wildparkeren langs het kanaal Bossuit-Kortrijk, in de Spinnerijkaai naast de Aldi. Er werden enkele wagens getakeld. Er staan bij momenten ook files op de N43, door wagens die staan aan te schuiven om de overvolle parking van Aldi op te rijden. Dat de mensen zich massaal op de stockverkoop storten met op drukke momenten tot 150 klanten tegelijk in de winkel, is ook logisch. “Want het leven is al duur genoeg”, zegt Harry Dedeyne (64) uit Kuurne. “De goedkope artikelen zijn buitenkansjes, in tijden dat het slecht gaat. Wij zijn maar gewone mensen, die allemaal van het interessante aanbod hier willen profiteren. Niemand die het ons kwalijk kan nemen. Het respect is ver zoek? Ah, overdrijf toch niet. De sfeer is meestal goed. Al zijn de wachttijden enorm. Ik stond hier al 75 minuten in de rij aan de kassa.”

De goedkope artikelen zijn buitenkansjes, in tijden dat het slecht gaat. Wij zijn maar gewone mensen, die allemaal van het interessante aanbod hier willen profiteren. Niemand die het ons kwalijk kan nemen. Klant Harry Dedeyne

Superkoopjes

Er zijn superkoopjes zoals keukenmateriaal aan 3 euro (normaal 25 euro), een regenjas aan 5 euro (normaal 24 euro), vuurschalen aan 25 euro in plaats van 75 euro, dekens aan 1,99 euro in plaats van 7 euro, noem maar op. Het gaat over artikelen uit 2018 en 2019, die Aldi zelfs vanuit Antwerpen richting Kortrijk stuurt, om ervan af te zijn. “Ik sla hier echt een slag”, zegt Vanessa Decock (40) uit Gullegem. “Zo heb ik een zitbank voor buiten aan 10 euro in plaats van 30 euro mee, een led-lamp met voetschakelaar aan 10 euro in plaats van 50 euro, een stoffen bank aan 10 euro in plaats van 50 euro, setjes met parels voor de kinderen aan 2 euro in plaats van 9 euro, deurmatjes van 2 euro in plaats van 4 euro enzovoort. De eerste dagen van de stockverkoop waren, hoe zal ik het omschrijven... overweldigend. Dus ja, ik snap wel dat er nu security is. Chapeau voor de mensen die hier werken”, aldus Vanessa Decock. “Al dat volk? Dat ligt niet enkel aan de reclame die Aldi maakt. Onderschat de mond-aan-mondreclame niet. De mensen verwittigen elkaar massaal. Ze bellen elkaar op”, geeft een andere klant nog mee.

Nog tot en met 12 november

De stockverkoop loopt er nog tot en met dinsdag 12 november. Je kan er elke dag een nieuwe selectie folderaanbiedingen tegen sterk verlaagde prijzen kopen. Het filiaal van Aldi in de N43 sluit na de stockverkoop definitief. Omdat er dichtbij, langs de Ringlaan in Kuurne, een nieuwe Aldi-supermarkt van zo’n 1.400 vierkante meter geopend is. Het pand in de Gentsesteenweg, dat straks dus leeg komt te staan, is trouwens te huur.