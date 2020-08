Aldi in Sint-Denijsestraat krijgt renovatie: “Winkel breidt fors uit” Peter Lanssens

13 augustus 2020

11u09 14 Kortrijk De Aldi supermarkt in de Sint-Denijsestraat 103, vlak bij het Volksplein, sluit vanaf zaterdagavond 22 augustus de deuren. “Om de winkel te kunnen renoveren en uit te breiden”, zegt Jason Sevestre van de communicatiedienst van Aldi. De supermarkt heropent midden december. Tot dan kunnen klanten in een vroegere vestiging van Aldi terecht, in de Gentsesteenweg 68 in Kortrijk.

De vestiging van Aldi in de Sint-Denijsestraat wordt verder uitgebreid, terwijl het bestaande pand zowel binnen als buiten grondig wordt gerenoveerd. “De winkeloppervlakte gaat van 950 naar 1.300 vierkante meter”, vertelt Jason Sevestre. “Het aantal parkeerplaatsen wijzigt niet, het blijven er 75.”

Klanten kunnen tijdens de werken in een tijdelijke winkel in de Gentsesteenweg terecht. Dat filiaal van Aldi is sinds midden november vorig jaar dicht omdat Aldi toen langs de Ringlaan in Kuurne een nieuwe supermarkt opende. “Het pand staat momenteel nog leeg, waardoor we de mogelijkheid hebben om dit weer tijdelijk uit te baten”, vertelt Jason Sevestre. “Zo blijven we ons klanten tijdens de werken bedienen, zeker met hetzelfde assortiment als normaal.”

De nadruk in de nieuwe winkel in de Sint-Denijsestraat zal op vers liggen. “De klanten gaan niet naast het groeiend en kwalitatief aanbod vers fruit en verse groenten kunnen kijken”, legt Jason Sevestre uit. “We pakken in de nieuwe winkel met een versmarkt uit. Er zijn straks ook meer ‘convenience’ artikelen zoals voorverpakte slaatjes, verse fruitsappen en andere bereide maaltijden en dranken. Er komt daarnaast een mooi aanbod aan vers vlees, dat quasi honderd procent van Belgische afkomst zal zijn. Het assortiment verse broodjes, gebak en verse koeken, die meerdere keren per dag worden gebakken, wordt eveneens fors uitgebreid. We willen zo van Aldi de ideale ‘first stop shop’ maken, waar klanten altijd alles voor hun dagelijkse behoeftes vinden.”

De nieuwe winkel in de Sint-Denijsestraat 103 opent wellicht midden december. “Let wel, dit is een richtinggevende timing”, benadrukt Jason Sevestre. “Het kan zijn dat de planning nog licht verschuift. Maar zo hebben de mensen toch al een idee, wat de timing betreft. De tijdelijke winkel in de Gentsesteenweg blijft open tot de nieuwe winkel in de Sint-Denijsestraat de deuren opent.”