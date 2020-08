Aldi in Heule krijgt renovatie en uitbreiding Peter Lanssens

11u29 10 Kortrijk De Aldi supermarkt in de Gullegemstraat 20-22 in Heule krijgt een grondige renovatie en uitbreiding. De werken zijn recent gestart. „We gaan er van een winkeloppervlakte van 800 naar 1.100 vierkante meter“, zegt Jason Sevestre van de communicatiedienst van Aldi. „Om het winkelcomfort en -plezier van de klanten te verhogen. Zo komen er bredere wandelgangen.“

„De uitbreiding is ook nodig omdat ons assortiment fors uitgebreid is, met zo’n 1.450 vaste producten. Een belangrijk aandeel gaat naar ons aanbod verse producten. We pakken uit met een versmarkt met een ruim aanbod verse groenten en fruit en een open bakkerij met een uitgebreid aanbod aan verse broodjes, gebak en koeken. Die worden meerdere malen per dag gebakken. Daarbovenop bieden we vers vlees aan, dat quasi honderd procent van Belgische afkomst is. De constante vernieuwing van onze winkelpark is een absolute sterkte van Aldi. Jaarlijks wordt zo’n tien procent van onze winkels gemoderniseerd. Om van Aldi de ideale ‚first stop shop‘ te maken, een winkel waarin de klant alles vindt voor zijn dagelijkse behoeftes“, aldus Jason Sevestre.

De nieuwe Aldi nabij Heulepark opent begin december. Tot dan kunnen klanten terecht in de winkels van Aldi in de Ringlaan 18 in Kuurne, in de Bissegemstraat 212 in Gullegem of in de Kortrijkstraat 345 in Wevelgem.