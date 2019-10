Aldi in Gentsesteenweg in Kortrijk sluit, in Kuurne komt nieuwe supermarkt Peter Lanssens

08 oktober 2019

07u47 52 Kortrijk De vestiging van Aldi in de Gentsesteenweg in Kortrijk sluit. Omdat er daar geen mogelijkheden meer zijn om verder uit te breiden. Er opent langs de Ringlaan in Kuurne een nieuwe supermarkt van zo’n 1.400 vierkante meter. Wie nu nog in de vestiging in de Gentsesteenweg aan de slag is, verliest zijn werk zeker niet. Maar gaat binnenkort in andere winkels van Aldi aan de slag.

De winkel in de Gentsesteenweg 68 in Kortrijk is van woensdag 9 tot en met dinsdag 15 oktober dicht om een stockverkoop voor te bereiden. De stockverkoop zelf loopt van woensdag 16 oktober tot en met dinsdag 12 november. Je kan er dan elke dag een nieuwe selectie folderaanbiedingen tegen sterk verlaagde prijzen kopen. Het filiaal van Aldi in de Gentsesteenweg is daarna vanaf donderdag 14 november definitief dicht.

Nog winkels in Kortrijk

Aldi breidde er in 2012 nog uit door een aanpalend pand deels in te palmen en zo naar 938 m² te gaan. Met de uitbreiding en verbouwing was destijds een kost van 630.000 euro gemoeid. Maar een verdere uitbreiding was onmogelijk. Om dat op te lossen, is er nu dus de nieuwe supermarkt in Kuurne. De sluiting van de Aldi-winkel in de Gentsesteenweg betekent trouwens niet dat de supermarktketen uit Kortrijk verdwijnt. Er zijn nog vestigingen in de Sint-Denijsestraat, niet ver van het Volksplein, en in de Engelse Wandeling op de Pottelberg.