Alcoholverbod voor oplichtster voor nodeloze oproepen naar politie LSI

24 juni 2019

14u18

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 41-jarige vrouw uit Kortrijk die al tal van veroordelingen opliep voor oplichtingen is door de rechter veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden omdat ze tientallen keren nodeloos naar de politie belde. Ze moet zich voor haar alcoholprobleem laten begeleiden en alcohol afzweren.

Nathalie L. kwam er met de voorwaardelijke veroordeling nog goed vanaf. Een andere rechter had haar enkele weken geleden nog gewaarschuwd dat alle toekomstige veroordelingen wat hem betreft effectief zouden zijn. Ze was toen net voor de derde keer veroordeeld voor oplichtingen, vaak onder het mom van een goed doel. L vloog wel af en toe al enkele maanden in de cel maar is op vandaag op vrije voeten. Ze beloofde de rechter haar begeleiding voor haar alcoholprobleem verder te zetten.