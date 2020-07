Alcatraz strikt 80 bands voor vierdaags festival in 2021 Peter Lanssens

27 juli 2020

14u39 1 Kortrijk Alcatraz laat er geen gras over groeien. De organisatoren strikten al 80 bands voor het metalfestival. Dat wordt een vierdaagse, van donderdag 12 tot en met zondag 15 augustus 2021, om het sabbatjaar 2020 te verteren. “Aan de toekomst denken moet, want deze sector snakt naar adem”, zeggen Mario Mortier, Mattias Vanderschueren, Pieter Uytterschaut en Bernard De Riemacker van Alcatraz. “We bieden leveranciers en bands een toekomstperspectief.”

“Bovendien zijn er onze bezoekers, voor wie we het eigenlijk allemaal doen. Ook zij hebben een signaal van hoop nodig. We zijn het aan hen verplicht om plannen te maken. Niet tegen beter weten in, maar met het vertrouwen dat we hier samen uitkomen en volgend jaar opnieuw een ongezien feestje kunnen bouwen. Dat amper 10 procent van de personen die reeds een ticket kochten via de ‘refund-regeling’ hun centen terugvroegen, toont aan dat er veel vertrouwen heerst in onze organisatie. Omdat wij in eerdere berichten al verkondigden dat we zo goed als de volledige affiche van 2020 zouden proberen te transfereren naar 2021, willen we de reeds bevestigde bands als geheel aankondigen. Nog geen vijf groepen haakten spijtig genoeg af. Anderen moeten nog definitief bevestigen. Maar de reeks bands die we nu aankondigen, toont aan dat we woord houden. We gaan verder op dit elan en kondigen de komende weken en maanden nog ruim 25 acts aan, waaronder vier headliners”, aldus de organisatoren. Alcatraz 2021 is zoals vanouds gepland achter sportcampus Lange Munte op Hoog Kortrijk.

De ticketverkoop is al gestart. Met eerst een ‘early bird-campagne’, die minstens tot december duurt. Tot dan kan je een ticket aan dezelfde prijs kopen als een ticket kostte voor de door de coronacrisis geschrapte editie in 2020. Je krijgt er dan in 2021 wel een extra festivaldag voor bij. Meer info is terug te vinden op de site www.alcatraz.be.