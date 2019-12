Alcatraz-rockbar El Presidio week lang op Mandelaplein: “Om MS-Liga Vlaanderen te steunen” Peter Lanssens

09 december 2019

10u22 0 Kortrijk El Presidio, de coolste rockbar van het land van Alcatraz Hard Rock en Metal Festival, opent een week lang in het Warmste Week-dorp van Studio Brussel op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. De opbrengst gaat naar de MS-Liga Vlaanderen.

Voor wie de rockbar (nog) niet kent: verwacht u aan bakken sfeer en ambiance, steengoeie muziek en bier in het juiste glas. Al zal de versie voor de Warmste Week iets lichter zijn. Met een uitgebreider aanbod zoals ook cava, glühwein en koffie. El Presidio zal van woensdag 18 tot en met dinsdag 24 december altijd open zijn van 12 uur tot middernacht. De opbrengst gaat integraal naar de MS-Liga Vlaanderen. Er zijn in België alleen al meer dan 12.000 personen met MS. Iedereen kent wel iemand, die door de vreselijke ziekte getroffen is. Info: klik hier.