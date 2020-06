Alcatraz recht de rug na corona: “In 2021 vierdaags metalfestival in Kortrijk” Peter Lanssens

17u07 13 Kortrijk Geen Alcatraz komende zomer in Kortrijk. Maar wel iets om naar uit te kijken, nu beslist is dat het metalfestival een vierdaagse wordt in 2021, van 12 tot en met 15 augustus. Door voortaan ook van de opening op donderdag een volwaardige festivaldag te maken. “Nu nog alles kunnen invullen, maar het merendeel van de dit jaar voorziene bands maakt sowieso de overstap naar 2021”, zegt woordvoerder Bernard De Riemacker. Vier dagen headbangen dus volgend jaar, op de festivalweide achter het sportcentrum Lange Munte op Hoog Kortrijk.

Voor alle duidelijkheid: of er in 2021 festivals zullen mogen plaatsvinden, weet niemand vandaag. Maar de organisatoren van Alcatraz geloven in een geleidelijke evolutie naar een ‘normale’ situatie. Centrale figuur op de pas gelanceerde affiche voor 2021 is symbolisch een ‘Plague Doctor’. Die figuur is als metafoor bedoeld, voor de vele zorgverleners en anderen die de voorbije maanden het beste van zichzelf gaven. Hij belichaamt ook onze gemeenschappelijke strijd tegen het virus. Binnenkort wordt een eerste golf van bands bekendgemaakt, voor de editie van Alcatraz in 2021. Meer info, ook over de ticketregeling, is terug te vinden op de site www.alcatraz.be.