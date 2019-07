Alcatraz gaat voor drie volwaardige festivaldagen Joyce Mesdag

10 juli 2019

16u51 0

Hardrock & Metalfestival Alcatraz wordt een driedaags festival. De voorbije twee jaren werd al voorzichtig gestart op vrijdag, in de vooravond, maar nu wordt de vrijdag een volwaardige derde dag. Het festival gaat dit jaar door op 9, 10 en 11 augustus. De grootste namen op de affiche zijn Avatar, Avantasia en Uriah Heep. “We zorgen dit jaar voor een derde podium”, zegt persverantwoordelijke Bernard De Riemacker. “We brengen een aantal alternatieve metalbands en die passen eerder in een kleine tent, zoals de Morgue er één wordt. We gaan dit jaar meer dan ooit voor een ruime variatie aan bands, uit alle subgenres metal, van death metal tot black metal en classic rock.”