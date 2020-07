Alcatraz brengt exclusieve optredens online: “Om metalfestival te ondersteunen” Peter Lanssens

20 juli 2020

06u36 0 Kortrijk Geen Alcatraz midden augustus op de weide achter het sportcentrum Lange Munte. Om de fans een hart onder de riem te steken en het festival te ondersteunen, is er van vrijdag 7 tot en met zondag 9 augustus wel een online treffen met exclusieve optredens, zoals van postmetal collectief Amenra met Kortrijkzaan Colin H. van Eeckhout als frontman. Alcatraz bundelt voor het online evenement Metal Festival Alliance de krachten met twaalf andere onafhankelijke Europese metalfestivals.

Metalfans, zet jullie schrap voor Metal Festival Alliance, met ‘never broadcast before’ sets zoals van Sabaton op muziekfestival Bloodstock en Avatar op Alcatraz in 2019. De andere nooit eerder vertoonde shows zijn van Tesseract, Thy Art is Murder, Napalm Death, Grand Magnus, Battle Beast en Harakiri For The Sky.



Ook op het programma: live sets die tijdens de lockdown zijn opgenomen zoals van Amenra, Evil Invaders en Spoil Engine. Dat is pas een kleine greep uit het enorme aanbod, met meer dan 35 metalbands. Tickets voor het online evenement Metal Festival Alliance kosten 6,66 euro.

De opbrengst moet in deze moeilijke coronatijden het voortbestaan van onafhankelijke Europese metalfestivals mee blijven verzekeren. Metal Festival Alliance is een samenwerking tussen Alcatraz in Kortrijk, ARTmania in Roemenië, Bloodstock in Engeland, Brutal Assault in Tsjechië, Dynamo en Into The Grave in Nederland, Leyendas Del Rock en Resurrection in Spanje, Metal Days in Slovenië, Midgardsblot in Noorwegen, Motocultor in Frankrijk en Party.San en Summer Breeze in Duitsland. Info: www.metalfestivalalliance.com.