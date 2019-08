Albertpark in Kortrijk ontvangt internationale topveldrit: 10.000 toeschouwers verwacht Uniek parcours: veldrijders koersen ook over Groeninge- en Collegebrug Peter Lanssens

23 augustus 2019

13u36 70 Kortrijk Het Albertpark, de Groeninge- en Collegebrug over de Leie en de zandbak aan bar Amorse vormen op zaterdag 30 november het decor voor een nieuwe internationale topveldrit. Kortrijk krijgt zo voor het eerst ooit een A-cross. En het is voor het eerst ooit dat een topveldrit in een stadscentrum wordt gereden. “De locatie is uniek”, zegt managing director Christophe Impens van Golazo Sports. “En ook economisch gezien wordt het een voltreffer. Hotels en horecazaken zullen vol zitten”, zegt schepen Arne Vandendriessche.

“Kortrijk was al vier jaar aan het lobbyen om een internationale topveldrit binnen te halen, maar we konden maar geen geschikte datum vinden. Tot nu”, zegt Christophe Impens. Er is deze keer wel plaats voor Kortrijk omdat dit jaar de Scheldecross in Antwerpen wegvalt binnen het regelmatigheidscriterium van de DVV Verzekeringen Trofee. Dat komt omdat in Antwerpen al het BK velrijden wordt gereden in 2020.

Onderschat de fiets- en voetgangersbrug Collegebrug niet. Dat is toch wel een stevige klim hoor. Organisator Christophe Impens

Parcours van 3 kilometer

De start in Kortrijk is aan de voet van de Groeningebrug, de aankomst ligt midden op de brug. Wat betekent dat de Groeningebrug op zaterdag 30 november voor alle verkeer sluit. “Het parcours spreekt tot de verbeelding”, vindt schepen van Sport en Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). Zo komt er nabij bar Amorse een stelling, van waarop de veldrijders de zandbak in zullen knallen. “En onderschat de fiets- en voetgangersbrug Collegebrug niet, dat is een stevige klim”, zegt Christophe Impens. Het snelle parcours van de Caps Urban Cross Kortrijk, met tal van lussen in het Albertpark, zal 3 kilometer lang zijn. De heren zullen acht tot tien rondes rijden.

Van der Poel en Van Aert

Alle toppers, zoals Wout Van Aert en de Nederlander Mathieu van der Poel, worden verwacht om mee te koersen of als supergast in de viptent. Ook de dames koersen trouwens mee. Er worden tot 10.000 toeschouwers verwacht. “Veel mensen zullen met de trein komen. Je staat van het station in tien minuten aan het parcours”, zegt Arne Vandendriessche. “En veel Kortrijkzanen gaan met de fiets komen. We voorzien stallingen. Toeschouwers gaan altijd tot 80 procent van het parcours zien, waar ze ook staan langs het parcours. Ze gaan de renners verschillende keren zien passeren omdat de afstand tussen veldrijders en publiek erg klein zal zijn. Dat is uniek. Net zoals het uniek is dat deze internationale topveldrit twee oevers van de Leie zal verbinden”, aldus Arne Vandendriessche. “En de finish in het midden van de Groeningebrug is atypisch. Ik was meteen fan van dit stedelijk parcours”, zegt ex-wereldkampioen Erwin Vervecken. De materiaalpost en de viptent komen in het Albertpark nabij woontoren K-Tower. Langs het parcours komen drie breedbeeldschermen, zodat niemand iets mist.

We zijn van plan om de internationale topveldrit jaarlijks in het laatste weekend van november te laten plaatsvinden in Kortrijk. Al gaan we wel eerst evalueren, met mogelijk een andere locatie in 2020. Schepen Arne Vandendriessche

G&V Energy Group

De organisatie is in handen van Golazo Sports, in nauwe samenwerking met de stad. G&V Energy Group uit Kuurne is met zijn multibrand tankkaart Caps Fuel Card de naamsponsor. Caps Fuel Card is onder meer bekend als partner van het Lotto Soudal team. Ook groupagebedrijf Transuniverse Forwarding en fietsbeurs Velofollies zetten er hun schouders onder. De stad moet niets betalen. Het zijn de sponsors die financieren. Tickets zullen 11 euro in voorverkoop en 12 euro aan de deur kosten. De verkoop start ten vroegste midden september. De Caps Urban Cross Kortrijk opent op zaterdag 30 november rond 9 uur, met een koers voor nieuwelingen. Er zal ook een jeugdinitiatie zijn. De toprenners bij de dames starten om 13.45 uur. Ze rijden vijftig minuten. De heren starten om 15 uur en rijden een uur. De topveldrit wordt rechtstreeks uitgezonden op Sporza en op Eurosport 1. “We zijn van plan om de internationale topveldrit jaarlijks in het laatste weekend van november te laten plaatsvinden in Kortrijk”, zegt Arne Vandendriessche. “Al gaan we wel eerst evalueren. Met mogelijk een andere locatie in 2020.”

Geen zware schade

Bij Golazo Sports maken ze zich geen zorgen over mogelijke schade in het Albertpark. “Het park zal niet zwaar aangetast worden”, benadrukt Christophe Impens. “Je zal enkele weken of maanden de sporen van de cross blijven zien, dat wel. Maar tegen de lente in 2020 zullen die sporen allemaal verdwenen zijn.”