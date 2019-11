Albatross Liquors lanceert alcoholvrije spirit NUDO, ideaal voor mocktails Peter Lanssens

14 november 2019

12u33 7 Kortrijk Er wordt in Europa in 2019 en 2020 een groei van ruim 500 procent verwacht op de markt van ‘low & no’ alcoholische dranken. Albatross Liquors uit Kortrijk speelt daar op in door NUDO te lanceren. “Die nieuwe Belgische alcoholvrije spirit smaakt naar citrus, met kruidige noten en is ook ietwat bitter”, zegt Thomas Geers van Albatross Liquors. NUDO is vanaf deze week te verkrijgen bij de betere drankenhandel, speciaalzaak of wijnhandelaar.

De lancering van NUDO is een belangrijke stap voor Albatross Liquors. “We slaagden er op innovatieve wijze in om een eigen recept van een alcoholische drank om te zetten naar een niet-alcoholische-variant”, zegt Thomas Geers. “Dat gebeurde in samenwerking met Tim Veys van Spirits By Design in Avelgem. NUDO is naakt in het Italiaans. Omdat het product een naakte versie van een drank is zonder alcohol, zonder suiker, zonder gluten en zonder zouten, maar enkel met smaak. Die smaak is intens, de etherische oliën maken het drankje troebel, omdat NUDO bedoeld is om te mixen. We werkten al hippe mocktails uit zoals een NUDO gin-tonic of NUDO mojito. Ze staan op www.nudodrinks.com. De Gentse kunstenaar Edouard Schneider ontwierp de branding, met op de NUDO-fles felle zomerse kleuren en unieke vormen. Die symboliseren de complexiteit van het product en de ontelbare mogelijkheden in mocktails en non-alcoholische aperitieven.”

Al besteld door 120 winkels

NUDO is nu al een groot succes. “De alcoholvrije spirit werd in pré-order al door 120 winkels in België besteld”, zegt Thomas Geers. “In eigen regio gaat het onder meer over Crombé, Bossuyt & Co en patisserie Geers in Kortrijk, Dranken Pauwels in Heule, Wine in a Bottle in Zwevegem en Hondekyn in Harelbeke. Het geloof in NUDO is groot, omdat er een enorme vraag is van klanten naar kwalitatieve en betaalbare non-alcoholische spirits. We gaan NUDO ook in het buitenland verkopen, zoals binnen enkele maanden al in China en de Verenigde Staten. We bereiden ook een lancering in Thailand, Engeland en Italië voor. We gaan verder de horeca bezoeken. Bazen van bars en restaurants die graag eens willen proeven: stuur een mail naar Hola@nudodrinks.com. De gemiddelde prijs voor een fles NUDO is 18,95 euro in de drankenhandel”, besluit Thomas Geers.