Alarmerende coronacijfers leiden tot nieuwe aanpak: “Artsen op rust helpen contacten opsporen in Zuid-West-Vlaanderen” Peter Lanssens

21 juli 2020

17u30 82 Kortrijk De coronacijfers baren ook regionaal zorgen. Een delegatie van onder meer burgemeesters kwam op de nationale feestdag samen om een meer doelgerichte aanpak voor de ruim 300.000 inwoners in Zuid-West-Vlaanderen te bespreken. Er is beslist om gepensioneerde artsen in een nieuw regionaal callcenter in te zetten, die aan contactopsporing doen en lokale brandhaarden detecteren. Er is verder afgesproken om de meest actuele coronacijfers veel sneller te krijgen om korter op de bal te spelen. Want burgemeesters kunnen binnenkort wellicht ook zelf optreden, bijvoorbeeld door lokale quarantainemaatregelen af te kondigen of een avondklok in te stellen.

Het zevendaagse gemiddelde van besmettingen blijft stijgen in ons land. Er zijn nu gemiddeld 175 registraties per dag, goed voor een stijging van 79 procent tegenover de voorgaande zevendaagse. “Cijfers komen nu vaak te laat en zijn onvolledig. Ook de huidige contactopsporing gebeurt te traag. Personen worden na een positieve test soms maar een week later gebeld of zelfs helemaal niet”, staat in een mededeling. Die werd opgesteld onder impuls van onder meer Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne en Philippe De Coene, Kortrijks schepen en voorzitter van de welzijnsintercommunale W13. Hun oproep is duidelijk: “Hou al je contacten strikt bij.”

Horeca en winkels sluiten

Want omdat contactopsporing erg belangrijk is om besmettingshaarden meteen in de kiem te smoren, wordt er nu ook een regionale aanpak uitgerold. Het voorkeurscenario van onze regio is als volgt. Het Vlaams platform blijft de contactopvolging coördineren, met als nieuw gegeven dat er in Zuid-West-Vlaanderen ook een regionaal callcenter komt. Het callcenter start wellicht tegen komend weekend al, omdat de verwachting is dat Vlaanderen en het ‘Interfederaal Comité Testing & Tracing Covid 19' komende vrijdag al het licht op groen zetten. Gepensioneerde artsen, die ziekenhuizen ter beschikking stellen, bemannen het nieuw regionaal callcenter. De gepensioneerde artsen, het zullen er een handvol zijn, contacteren besmette patiënten en brengen lokale clusters in beeld, waarna de betrokken overheden alle info krijgen en er kordaat ingegrepen wordt.

Want ook burgemeesters kunnen straks zo goed als zeker zelf optreden, onder voorbehoud van goedkeuring nu donderdag door de Nationale Veiligheidsraad. Er liggen al mogelijke lokale maatregelen op tafel, in verhouding tot de aard en omvang van een uitbraak. Die zijn onder meer lokale quarantainemaatregelen afkondigen, een avondklok instellen, mensen massaal laten testen, een betrokken instelling of zone afschermen, horeca en/of winkels sluiten of beperken, muziek- en theaterzalen sluiten, fitness- of sportcentra of zwembaden sluiten en markten, beurzen of evenementen verbieden of beperken.

Meest recente resultaten

Om gericht te kunnen ingrijpen, moet je wel snel resultaten van besmettingen krijgen. De meest recente resultaten zijn nu van drie dagen geleden. Dat kan veel beter. Acht laboratoria in de regio bezorgen vanaf nu binnen het uur hun meest recente gegevens aan Sciensano, met directe toegang ook voor lokale besturen. Zo worden de cijfers accurater opgevolgd, wat ook voor het regionaal callcenter belangrijk is. Het regionaal callcenter komt er trouwens sowieso, ook zonder steun van de Vlaamse overheid. Dan zal er in de regio rechtstreeks gewerkt worden met gegevens van de labo’s, via de huisartsenkringen. De artsen vragen wel altijd eerst aan de patiënten of ze lokaal opgevolgd willen worden inzake ‘tracing’ én zorg. Besmette patiënten kunnen namelijk ook ondersteuning krijgen van gezondheidswerkers en welzijnswerkers. Ook dat is erg belangrijk.

Partners

De deelnemende steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen zijn Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem. Ook de volgende partners werken intensief mee: de Huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen, de Eerstelijnszones (ELZ) met alle zorgactoren van Kortrijk, Menen en Waregem, de ziekenhuizen AZ Groeninge en AZ Delta en de welzijnsintercommunale W13.

Er zitten in het werkgebied van de welzijnsintercommunale W13 momenteel drie gemeenten boven de alarmdrempel van twintig besmettingen, als we het reëel aantal besmettingen naar 100.000 inwoners omrekenen. Dat zijn Menen (10 besmettingen, omgerekend 30 op 100.000), Wevelgem (7 besmettingen, omgerekend 22 op 100.000) en Wervik (5 besmettingen, omgerekend 27 op 100.000). Tot slot: het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid beveelt nu al een clusteronderzoek in Menen om er na te gaan of recent besmette inwoners al dan niet met elkaar gelinkt zijn.