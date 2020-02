Al tientallen keren veroordeeld, en wéér betrapt: fietsendief loopt tegen de lamp VHS

06 februari 2020

Hicham S. riskeert 4 maanden cel en een boete omdat hij voor de zoveelste keer betrapt werd bij een diefstal. In mei vorig jaar zag iemand vanuit haar voertuig hoe hij in het centrum van Kortrijk een witte koersfiets meenam. Even later zag de vrouw tot haar verbazing hoe dezelfde man was teruggekeerd en aan andere fietsen stond te prutsen. De automobiliste sprak de verdachte aan waarop hij wegging. De politie kon de man echter snel onderscheppen. De witte koersfiets stond wat verderop, klaar om mee te nemen. Hicham S. bleek geen onbekende voor het gerecht: de man werd sinds 2002 al tientallen keren veroordeeld voor diefstallen. Dat zal hem aangerekend worden als de rechter op 2 maart een vonnis uitspreekt in het dossier waarvoor hij nu terechtstaat.