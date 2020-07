Al ruim 7.000 Kortrijkzanen orgaandonor, na oproep Frances Lefebure van Make Belgium Great Again Peter Lanssens

30 juli 2020

16u04 0 Kortrijk De oproep van Frances Lefebure van VTM-programma Make Belgium Great Again in Kortrijk, om mensen te overtuigen zich te laten registreren als orgaandonor, werpt vruchten af. Er registreerden zich al ruim 7.000 Kortrijkzanen. Kortrijk blijft zo de ‘orgaandonorhoofdstad’ van Vlaanderen.

Opgelet: ruim 6.000 Kortrijkzanen registreerden zich eerder al. Maar sinds de oproep van Frances Lefebure enkele weken geleden kwamen daar nog honderden Kortrijkzanen bij. Kortrijk was in 2018 de eerste stad in Vlaanderen waar je je online kon registreren als orgaandonor. “De kaap van 7.000 donoren ronden, daar mogen we als stad fier op zijn. Die solidariteit en verbondenheid zijn mooi. Twee minuten van je tijd kunnen een wereld van verschil maken voor een ander”, zeggen burgemeester Vincent Van Quickenborne en schepen van Bevolking Ruth Vandenberghe van Team Burgemeester. Wie in het bevolkingsregister is ingeschreven, is automatisch een potentiële donor. Tenzij je dit weigert of wanneer je naaste familieleden zich verzetten. Met andere woorden: een uitdrukkelijke toestemming geven is belangrijk. Registreren als orgaandonor gebeurt snel en eenvoudig op www.mijngezondheid.be. Je kan zo in een paar minuten tot wel acht mensenlevens redden, is de boodschap.