Al elf overlijdens door coronavirus in wzc De Pottelberg

28 april 2020

18u16

Bron: LSI 0 Kortrijk In woonzorgcentrum De Pottelberg in Kortrijk zijn al elf bewoners aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus overleden. Het aantal besmettingen steeg de voorbije week met negentien, bewoners en medewerkers samen. Alle besmette bewoners zijn verhuisd naar covid-afdelingen.

Ondertussen is er ook al een groot aantal bewoners ontslagen op de Covid-afdelingen omdat ze genezen zijn verklaard. Opvallend is dat de meeste recent besmette bewoners en personeelsleden nauwelijks of geen symptomen ervaren. Bewoners die genezen zijn verklaard, kunnen naar hun eigen, gepoetste wooneenheid terugkeren. Elke bewoner krijgt een warm welkom met een kaartje en een kleine lekkernij.