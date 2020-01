Al drie nieuwe Fluvia-ziekenwagens geleverd, nog twee te gaan Hans Verbeke

24 januari 2020

15u50 0 Kortrijk In de hulpverleningszone Fluvia (Kortrijk en ruime omgeving) zijn twee gloednieuwe ziekenwagens in gebruik genomen. Die kosten zowat 180.000 euro per stuk en zullen worden ingezet in Harelbeke en Kortrijk. In maart krijgen ook de posten Menen en Ledegem een nieuwe ziekenwagen.

De aankoop van een aantal nieuwe ziekenwagens was al een tijd broodnodig maar nu is het dus zover. “Enkele maanden geleden kreeg de post Kortrijk, waar drie ziekenwagens hun standplaats hebben, een nieuw exemplaar”, zegt zonecommandant Frank Maertens. “Vandaag nemen we nog twee nieuwe voertuigen in gebruik. Eén daarvan is opnieuw bestemd voor de post Kortrijk, de andere gaat naar Harelbeke. De voertuigen zijn uitgerust met het meest moderne materiaal en voorzien van de groen-gele striping die sinds een tijd wordt voorgeschreven. Die biedt ’s nachts de grootste visibiliteit en dat is nodig. Onze mensen rukken uit om anderen te helpen, niet om zelf geholpen te worden.”

Niet zoals in de privé

De ambulances onderscheiden zich dankzij de groen-gele striping van de ziekenwagens waarmee aan privé-vervoer wordt gedaan. “Op het dak is in het groot ook een nummer aangebracht, zodat tijdens grote interventies vanuit de politiehelikopter onmiddellijk duidelijk is dat het gaat om geregistreerde ambulances”, zegt Frank Maertens. Straks, in maart, krijgen ook de brandweerposten Menen en Ledegem een gloednieuwe ambulance. Ook daar hebben de huidige exemplaren immers al heel wat kilometers op de teller.