Al 60 overtreders beboet in fietszone in Kortrijk: “Ook fietsers zelf krijgen controle” Peter Lanssens

23 september 2019

14u56 5 Kortrijk De politie controleert sinds de tweede week van september intensief in de fietszone in Kortrijk. Al 60 bestuurders kregen 58 euro boete omdat ze in het stadscentrum een fiets inhaalden in de zone met 74 fietsstraten. “Maar ook de fietsers zélf krijgen controle”, benadrukt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). Verder reageert de Fietsersbond nu voor het eerst in Kortrijk. “De creatie tot fietszone in de historische kern is logisch”, vindt Dries Gellynck van de Fietsersbond.

De perceptie dat de politie enkel automobilisten beboet, is niet juist. Dat meldt Vincent Van Quickenborne: “Want ook fietsers worden intensief gecontroleerd, zeker nu de dagen stilaan donkerder worden. Zo kregen recent al drie fietsers 58 euro boete omdat ze zonder licht reden. Een persoon kreeg 116 euro boete omdat hij tijdens het fietsen aan het bellen was. Ook voetpadrijden tolereren we niet. De fietser is koning in onze stad, maar geen keizer”, aldus de burgemeester. De politie richt de blik verder op fietsende studenten. “Zo gaan we op donderdagnacht in de studentenbuurt op ’t Hoge controleren”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier.

De fietszone bevindt zich in een straal van 500 meter rond de Grote Markt. Waardoor het inhaalverbod slechts voor een korte afstand van toepassing is. De fietszone kan ook voor meer beleving zorgen en voor een aangename en leefbare stad. Dries Gellynck, Fietsersbond Kortrijk

500 meter rond Grote Markt

Tegenstanders van de fietszone in Kortrijk verwijzen naar Mechelen, waar er straks 179 fietsstraten komen. De Fietsersbond in Mechelen zegt: “Het mag geen opbod worden. Want niemand heeft graag een gefrustreerde automobilist achter zich.” Hoe zit dat in bij de Fietsersbond in Kortrijk? “De creatie tot fietszone in de historische kern van Kortrijk is logisch”, zegt Dries Gellynck. “Want de straten zijn er smal. Waardoor het inhalen van een fietser er zelden veilig en/of reglementair kan. Want de wegcode legt een minimale zijdelingse afstand van een meter tussen auto en fietser bij het inhalen vast. Verder bevindt de fietszone zich in een straal van 500 meter rond de Grote Markt. Waardoor het inhaalverbod slechts voor een korte afstand van toepassing is. De fietszone kan ook voor meer beleving zorgen en voor een aangename en leefbare stad.”

Wederzijds respect

“Al mag het nu inderdaad geen opbod worden om zoveel mogelijk straten tot fietsstraten om te vormen. Het moet doordacht gebeuren door te bekijken wat logisch is en wat de alternatieven voor de automobilisten en in het bijzonder de minder mobielen zijn. En minstens even belangrijk is dat ook straten die op de fietszone aansluiten fietsvriendelijk en -veilig zijn ingericht. De eerste reacties van fietsers leren ons dat de fietszone in Kortrijk goed zichtbaar is en dat de fietser zich welkom voelt in het stadscentrum. Het is belangrijk dat de weggebruiker ervaart dat deze maatregel ten goede komt aan de leefbaarheid op Kortrijkse wegen en dat het geen maatregel is tegen de auto(mobilist). Wederzijds respect tussen voetganger, fietser en automobilist is nodig om tot een leefbare en veilige mobiliteit op mensenmaat te komen”, aldus Gellynck.