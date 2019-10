Al 6.900 ritjes met elektrische deelsteps in Kortrijk: nu mogen ook studenten ze gebruiken Peter Lanssens

08 oktober 2019

13u03 0 Kortrijk Sinds de lancering van Circ op 19 juli zijn in twee en een halve maand al 6.900 ritjes gevoerd met de elektrische deelsteps in Kortrijk. “De steps zijn een succes”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). Omdat de evaluatie positief is, is de operationele zone nu uitgebreid. Vroeger mocht je de steps enkel binnen de kleine ring (R36) achterlaten. Dat kan nu ook op Hoog Kortrijk, op de as van het ziekenhuis AZ Groeninge tot aan de universiteit Kulak. De steps achterlaten mag voortaan ook in de omgeving van de campus van de hogeschool Howest in de Graaf Karel de Goedelaan.

De populairste maand was augustus met 3.200 ritten. De cijfers met zo’n steps zijn vergelijkbaar met andere centrumsteden zoals Mechelen en Aalst. Een rit duurt gemiddeld 9,35 minuten en is gemiddeld 1,35 kilometer lang. De steps worden het meest gebruikt voor korte trajecten van en naar het station. Er waren tot op heden nog geen ongevallen met de steps. “Ook studenten kunnen er nu gebruik van maken, nu alle campussen aan de operationale zone toegevoegd zijn”, zegt schepen Axel Weydts. “Zo zijn de steps ideaal om je te verplaatsen tussen het station en Hoog Kortrijk. Belangrijk: je mag de steps niet achterlaten tussen de zones Centrum Kortrijk en ’t Hoge. Je rijdt eerst van de ene operationele zone naar de andere om de step te parkeren en af te sluiten.”

Niet meer opladen in Vilvoorde, maar in Oostende

Nog belangrijk: de steps moeten ’s avonds laat niet meer met een bestelwagen telkens naar de vestiging van Circ in Vilvoorde gereden worden om ze er op te laden en ’s morgens weer naar Kortrijk te brengen. Dat was heen en terug bijna 200 kilometer per dag en niet duurzaam. Er was eerder commotie rond. “Het opladen gebeurt nu vanuit de uitvalsbasis in Oostende”, zegt schepen Axel Weydts. Wat heen en terug nog altijd goed 130 kilometer is, maar het is toch al dichter. “Binnenkort zal de herverdeling trouwens ook via bakfietsen gebeuren”, vervolgt Weydts. “Waardoor de ecologische voetafdruk van het gebruik van de deelsteps toch kleiner wordt.”