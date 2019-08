Al 50 jaar mechanieker in zelfde textielbedrijf: “Heel dankbaar dat Norbert hier nog is” Peter Lanssens

13 augustus 2019

15u56 0 Kortrijk Een halve eeuw in hetzelfde bedrijf werken. Het is lang niet iedereen gegeven. En veel mensen vinden dat gewoon te lang. Norbert Depaemelaere (66) uit Heule, al 50 jaar mechanieker, denkt daar anders over. “Ik doe het nog altijd even graag. Het is mijn tweede thuis”, zegt de trouwe kracht van textielbedrijf Finipur in Deerlijk. “We zijn heel dankbaar dat hij hier nog is, zijn ervaring is van onschatbare waarde”, zegt onderhoudsverantwoordelijke Thomas Vandaele.

Norbert was pas 16, toen hij in 1969 bij de toenmalige Steverlynck Group aan de slag ging. Via zijn schoonbroer, die meldde dat Steverlynck jonge krachten zocht. Norbert werkte in afdelingen in Vichte en Oostrozebeke en verhuisde in 1988 naar de vestiging in de Oudenaardse Heerweg in Deerlijk. Gunnar Van Daele nam die divisie in 2007 over en maakte er Finipur van, specialist in het bewerken van textielstoffen. Zo blinkt Finipur om een voorbeeld te geven in vuilresistente meubelstoffen uit. Norbert, die nooit stempelde of van job veranderde, kent er het machinepark op zijn duimpje. “Ik hielp de machines nog zelf plaatsen”, vertelt hij. “De mechaniek heeft geen enkel geheim voor mij. Ik help de machines onderhouden en kan ze snel ombouwen of aanpassen.”

60 uur per week werken doe ik wel niet meer. Ik werk nog 32 uur per week. Norbert Depaemelaere

Acht uur slapen per dag

Fysieke ongemakken heeft hij amper. “Af en toe wat stijf en stram zijn, meer niet”, zegt hij. Norbert is sinds februari 2018 met pensioen. Maar hij werkt lustig verder. Want wie minstens 65 jaar is of een loopbaan van 45 jaar heeft, mag onbeperkt bijverdienen. “60 uur per week werken doe ik wel niet meer. Ik werk nog 32 uur per week. Op vrijdag, zaterdag en zondag heb ik vrij. Ik neem straks een maand verlof, vanaf eind augustus. En tijdens het jaar knijp ik er af en toe een weekje tussenuit. De jaren zijn er hé, ik moet luisteren naar mijn lichaam. Eén gouden regel om het te blijven bolwerken: iedere dag zeker acht uur slapen. Anders hou je het niet vol. Je moet je lichaam laten rusten. En hoe ouder je bent, hoe meer de tijd lijkt te vliegen. Het lijkt alsof de aarde steeds sneller draait. Tot je er uiteindelijk af vliegt en het gedaan is. Zover is het nog niet. Ik ben er nog en ik voel me nog prima.”

Of ik het niet beu ben na 50 jaar? Helemaal niet. Ik heb het altijd graag gedaan en ik doe het nog altijd graag. Omdat het een job met veel variatie is. Het bedrijf is mijn tweede thuis. Ik heb hier nooit problemen gekend. Ik kom met alle werknemers goed overeen en bezoek op zondag vaak oud-collega’s. Norbert Depaemelaere

Met hart en ziel

Of Norbert goed zijn boterham verdiende de voorbije 50 jaar? “Ik klaag niet, anders zou ik niet gebleven zijn”, lacht hij. “Nu, dat onbeperkt bijverdienen is niet alles. Je betaalt er 50 procent belastingen op. Ik kreeg in het verleden aanbiedingen om elders te gaan werken, maar ik ben er nooit op ingegaan. Ik gaf mijn woord om hier te blijven. En een woord is een woord. Ik ben van de oude stempel op dat vlak. Of ik het niet beu ben na 50 jaar? Helemaal niet. Ik heb het altijd graag gedaan en ik doe het nog altijd graag. Omdat het een job met veel variatie is. Het bedrijf is mijn tweede thuis. Ik heb hier nooit problemen gekend. Ik kom met alle werknemers goed overeen en bezoek op zondag vaak oud-collega’s. Om herinneringen op te halen. Mijn vrouw Jeannine Lucas heeft veel geduld met mij. Zo gebeurt het wel eens dat ik ’s nachts een oproep krijg omdat er een machine defect is. Maar ze begrijpt het allemaal hoor. Ze weet dat ik het met hart en ziel en met overtuiging doe.”

De ervaring die Norbert heeft... ik zal die wellicht zelf nooit hebben. Onderrhoudsverantwoordelijke Thomas Vandaele

Ambitieus en gedreven

De collega’s schatten Norbert hoog in. “De ervaring die hij heeft… ik zal die wellicht zelf nooit hebben”, zegt onderhoudsverantwoordelijke Thomas Vandaele (28) uit Roeselare. “Norbert is ook iemand die het wíl uitleggen. Hij leeft voor zijn job en is nog altijd heel ambitieus en gedreven. Je hoeft maar iets te vragen en hij doet het meteen. Iedereen hier kan het goed vinden met Norbert.”

Flexibel werken

Norbert Depaemelaere zag het aantal textielbedrijven de voorbije jaren fors verminderen. “De meeste zijn naar het buitenland, waar de werknemers goedkoper zijn. Jammer, maar je kan er niet veel aan doen”, zegt hij. “Maar de bedrijven die hier wél nog zijn, hebben zeker toekomst. De tijd van massaproductie ligt achter ons. Kleinere orders staan nu centraal. Waarbij het belangrijk is om snel en flexibel klanten te bedienen. Tapijten, meubelstoffen, gordijnen enzovoort brandvertragend of vuilresistent maken of te voorzien van anti-slip, het zijn maar enkele voorbeelden van wat we allemaal doen bij Finipur. Vroeger zaten er twaalf, dertien man in de onderhoudsploeg. Nu zijn er dat nog drie. Deels door de automatisering, maar ook omdat we moeilijker personeel vinden. Zo haken steeds meer Noord-Fransen af. Want de voordelen van grensarbeid vallen weg. De Noord-Fransen zijn nu in België belastingplichtig. Ik ben zeker niet van plan om nu zelf binnenkort te stoppen. Er staat geen einddatum op. Ik krijg elk jaar bij Finipur de vraag of ik er nog een jaartje bij doe. Zwaar ziek was ik nog nooit. Ik zat één keer thuis, zo’n 15 jaar geleden. Met eelt op mijn stembanden, waardoor ik twee weken niet kon spreken. Dat was moeilijk. Maar wie altijd positief denkt, wordt minder snel ziek. Ik merk dat ook. Het valt allemaal beter mee dan”, besluit Norbert Depaemelaere.