Al 30 lokale handelszaken zetten in coronatijden vol op webshop in: “Koop Kortrijks en steun ons” Peter Lanssens

24 maart 2020

12u53 94 Kortrijk Handelszaken, noodgedwongen fysiek dicht tijdens de coronacrisis, zetten nu voluit op webshops (géén gewone sites) in. We starten een overzicht voor Groot-Kortrijk, dat in de loop van deze week verder zal aangroeien. Met als motto “Koop Kortrijks en steun ons”. Want wie online in eigen stad shopt, helpt om de handel in Kortrijk en deelgemeenten overeind te houden. We focussen vooral op lokale handelszaken. De webshops van de grote ketens zijn al gekend. De teller staat op 30.

Kortrijk

*Speciaalzaak in lingerie Bra in de Steenpoort, nu via de webshop https://lingeriebra.be. Actie: tot eind maart 10 procent korting.

*Kwalitatief en on trend vrouwengoed van merken met een mooi verhaal, in TWEE in de Budastraat. Nu via www.twee-kortrijk.be. “We gingen normaal gezien op 19 maart openen. Wat niet kon, door de coronacrisis. Daarom zetten we nu alles op onze nieuwe webshop in“, zeggen Justine en Zoë.

*Schoonheidsinstituut Simplicity in de Hoevestraat, nu via Facebook: klik hier. “Waarop klanten kunnen bestellen, ik lever netjes aan huis”, zegt Julie Verhamme.

*Schoenen Verduyn in de Lange Steenstraat, nu via www.schoenenverduyn.be. “We blijven de service geven die de klanten van ons gewoon zijn”, zegt Julie Verduyn.

Iets verderop in de Lange Steenstraat is er ook de prestigieuze kledingzaak Via Lunga, ook via de webshop www.schoenenverduyn.be terug te vinden.

*De webshop www.ensemble-shop.be van Ensemble in de Grijze Zustersstraat blijft draaien. “We voegen nieuwe collecties toe”, zeggen Maxine en Marie-Léonie Stock. “We posten ook vaak looks op Instagram en Facebook. Zo kunnen klanten zien hoe de fitting is. Verzending is gratis. Binnen Kortrijk leveren we met plezier zelf.”

*Kledingwinkel Keya The Store op het Overbekeplein, nu via www.keyathewebshop.com. Gratis verzending. Maak kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Ook geldig tot na de coronagekte.

*Tischa Fashion in de Doorniksestraat, nu via www.tischa.be. Korting van 10 procent op de volledige collectie. Gratis verzending.

*Modezaak Brooklyn in de Korte Steenstraat, nu via www.brooklyn.be. Gratis verzending vanaf 50 euro.

*Garderobe Pre-Loved & Vintage Fashion op het Vandaleplein, nu via www.garderobe-vintage.be. Online bestellen en verzenden kan.

*Casual chic dameskleding Obin in de Voorstraat in Kortrijk, nu via www.obin.be. Ook met accessoires.

*Flo Follie, via www.flofollie.com. Kledij, accessoires, schoenen en handtassen. Gratis verzending op alle orders tijdens coronatijden. Levering in één tot twee dagen.

*Filati Kortrijk in de Steenpoort, nu via www.filati-webshop.com. Er loopt een promotie van 10 procent korting op WOODY pyjama’s en ondergoed. Levering kan via Bpost of via telefonische bestelling.

*Elektrozaak Wynant-Broekaert, in de Zwevegemsestraat, nu via www.wehaveit.be.

*IT-verdeler TurnITup Solutions in de Doorniksestraat, nu via de webshop www.turnitup.solutions. Actie: kortingscode COVID19 voor gratis thuislevering vanaf 100 euro. Zolang transportbedrijven werken, wordt er aan huis geleverd.

*Design- en interieurzaak De Beste Kamer in de Overleiestraat, nu via de webshop www.deBesteKamer.be. “We versturen alle pakjes gratis”, zegt Tom Devoldere.

*Shop For Geek in de Doorniksestraat. Gespecialiseerd in merchandising rond populaire films, series, muziekbands en games. Nu via www.facebook.com/sfgkortrijk. Bestellen om na de coronacrisis op te halen. Er kan desnoods bij dringendheid geleverd worden.

*Kwalitatieve hondenvoeding op maat BuddyBites, nu via www.buddybites.be. Gratis verzending.

*Husse Kortrijk in de Doorniksestraat, nu via www.facebook.com/hussekortrijk. Om honden- en kattenvoer te bestellen. De leveringen gebeuren contactloos en veilig.

*Stoffenwinkel Soldeur in de Zwevegemsestraat in Kortrijk, nu via www.wildvanstof.be. “15 procent korting op stoffen met de code blijfinuwkot. Gratis verzending vanaf 50 euro”, zegt zaakvoerster Heidelinde Vereecke.

*Passion Home Linen, in de Sint-Jansstraat, nu via www.passionhomelinen.be. “Er loopt een actie van -15 procent op de hele webshop, zoals dekbedovertrekken van eigen Belgisch merk, nachtmode, huishoudlinnen en decoratie. Er worden ook tips gepost hoe je best je lakens en donsdekens kan wassen en onderhouden. Nu iedereen misschien ook wat meer tijd heeft voor een lenteschoonmaak in de slaapkamer.”

*Fashion, accessoires en juwelen Papillon by Elke Vion in de Lekkerbeetstraat, nu via www.facebook.com/papillonbyelkevion. “Stuur een bericht met wat je wenst te kopen. Ik stuur dan een betaallink en verdere gegevens door”, zegt Elke Vion

*De webshop https://inspirewebshop.be van Inspiré in de Grijze Zustersstraat blijft open. Waar je onder meer de nieuwste collectie BIBA armbandjes, oorbellen en kettingen ontdekt. Ook de nieuwste collectie van Willeke van Berkum staat er op. Gratis verzending vanaf 50 euro.

*De mooie kinderspullen van La Gamba Rossa in de Vlamingenstraat, nu via www.lagambarossa.com.

*Geschenkenzaak De Vreemde Eend in de Wijngaardstraat, nu via www.devreemdeeend.be.

*Speelgoed- en kinderkledingwinkel Filou & Friends in de Doorniksestraat, nu via https://www.filoufriends.com. Gratis verzendkosten, ook voor pakjes die normaal gezien in de winkel zouden opgehaald worden.

*Florist Vercamer op de Pottelberg, nu via www.florist-vercamer.be. Bloemen die via de webshop of telefonisch besteld worden, haal je met een code via de poort af.

Heule

*Kledij, accessoires en handgemaakte oorbellen Maison Belle in de Kortrijksestraat, nu via www.maison-belle.be. “Vanaf 25 euro gratis verzending op de nieuwe collectie kledij en schoenen”, zegt zaakvoerster Larissa Samaille.

Marke

*Beugnies Les Chocolats in de Aardweg, nu via www.beugniesleschocolats.be/shop.

Bissegem

*Kava: groot- en kleinhandel in wijnen, alcohol en likeuren in de Brouwerijstraat. Nu via www.goedewijn.be/wijnen. De winkel heeft een sas om bestellingen klaar te zetten voor afhaling. De poort wordt vanop afstand geopend. Om het veilig te houden. Leveren en op afspraak werken kan ook.

Wie als lokale handelaar in Kortrijk en deelgemeenten ook in onze lijst wil met zijn of haar webshop: stuur een mail naar peter.lanssens.hln@gmail.com. We passen dagelijks aan.

We verwijzen voor handelszaken die fysiek wel nog open zijn en horecazaken die op take-away inzetten in Groot-Kortrijk, naar andere online HLN-lijsten door. Meer info is ook terug te vinden op www.onderneeminkortrijk.be.