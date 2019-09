Al 3.500 handtekeningen op petitie voor maximum 120 kilometer per uur op ring rond Kortrijk Peter Lanssens

30 september 2019

11u33 0 Kortrijk Het verlagen van de maximumsnelheid op de ring rond Kortrijk (R8) blijft de gemoederen beroeren. Een online petitie om de maximumsnelheid weer op 120 kilometer per uur te krijgen, telt al 3.500 handtekeningen. “Want omdat je er nu maar 90 per uur mag rijden, zijn er zelfs vrachtwagens die auto’s voorbijsteken. Het is net gevaarlijker geworden”, vindt initiatiefnemer Kevin Soetaert (20).

De maximumsnelheid van 90 kilometer per uur is sinds begin maart overal van kracht op de R8. Er gaat nu een petitie rond. Met de vraag om die maximumsnelheid weer naar 120 per uur te brengen. De man achter die petitie is Kevin Soetaert (20) uit Sente. “De mensen die al op de hoogte zijn van de nieuwe maximumsnelheid, rijden 90 per uur of nog trager. Maar wie niet van de streek is, weet dat niet en/of merkt de borden niet op. Waardoor die vaak de trager en correct rijdende chauffeurs voorbijsteken op de R8”, vindt Kevin Soetaert. “Het is nu zelfs zo dat sommige truckers traag rijdende auto’s voorbijsteken. Want maximum 90 op een ringweg is echt wel een slakkengang. Er zijn verder meer files. Breng het terug naar 120 per uur. Ik denk trouwens dat het effect van het verlagen van de maximumsnelheid op het vlak van geluid en luchtkwaliteit verwaarloosbaar is”, aldus Kevin Soetaert.

Motie

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) zette het licht op groen voor de lagere maximumsnelheid. Dat deed hij niet zomaar. Maar op vraag van de gemeenteraad in Kortrijk. Want alle partijen in Kortrijk keurden in september 2018, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, een motie goed. Met uitzondering van Vlaams Belang, die toen nog geen vertegenwoordiging had in de gemeenteraad. De kans is klein dat de maximumsnelheid op de R8 nu weer naar 120 kilometer per uur zal opgetrokken worden. “Het is nog te vroeg voor een evaluatie”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “Maar tot nu toe hebben we wel geen aanwijzingen dat er meer gevaarlijke situaties of ongevallen zijn. De effecten op het vlak van geluid en luchtkwaliteit zijn nog niet gemeten aan de R8. Maar uit internationale studies blijkt sowieso dat zo’n snelheidsverlaging de uitstoot van de wagens tot 30 procent kan verminderen”, aldus Axel Weydts. De federale wegpolitie voerde zoals bekend in goed zes maanden tijd nog maar twee bemande snelheidscontroles uit op de R8, sinds de invoering van maximum 90 kilometer per uur. We vernemen dat het lage aantal controles te wijten is aan een nijpend personeelstekort bij de federale wegpolitie. Dat zou nu op korte termijn opgelost raken. Er komen dus toch meer controles.

Heraanleg verkeerswisselaar A19-R8

Nog een opmerking van petitiehouder Kevin Soetaert: vernieuw eindelijk de verkeerswisselaar van de A19 met de ring rond Kortrijk (R8). Waar er elk jaar tientallen ongevallen zijn. “Je mag er aan de verkeerslichten maar maximum 70 per uur rijden, wat wél logisch is. Want het is levensgevaarlijk daar. Doe er iets aan”, stelt de jongeman. Het dossier ligt al meer dan twintig jaar op tafel. Maar er is nog altijd geen startdatum van de werken vastgelegd bij de Vlaamse overheid en het agentschap Wegen en Verkeer (AWV). “Toch is het ‘beslist beleid’. Het staat in de meerjarenplanning van AWV. We kijken dan ook zelf reikhalzend naar meer info uit”, zegt schepen Weydts.

Twee U-bochten

Waarom de heraanleg zo dringend is? De twee U-bochten zijn gekkenwerk. Wie uit de richting van Ieper of Roeselare komt en in de richting van Heule of Kuurne wil, maakt nu op de wisselaar een bocht van 180 graden. Om rechts in te voegen tussen het verkeer dat al op de R8 zit. Wie uit de richting van Bissegem komt, maakt ook een U-bocht over de R8. Om zo de A19 richting Ieper of de E403 richting Roeselare op te rijden. Hoe de nieuwe wisselaar A19-R8 er moet uitzien? De lichtengeregelde kruispunten met de U-bochten verdwijnen.

13 miljoen euro

Er komen volwaardige op- en afritten zonder verkeersconflicten. Door met een nieuwe brug over de R8 te werken, die op de A19 aansluit. Er komen verder drie meter hoge geluidsschermen langs de verkeerswissel. Zodat geluidshinder tot een minimum wordt herleid voor omwonenden. Het plan omvat eveneens ledverlichting, een waterbufferbekken en hagen en bomen. Ook belangrijk: de afrit van de Gullegemstraat naar de A19 komt dichter bij de Gullegemstraat. Auto’s krijgen zo meer plaats en tijd om op de A19 in te voegen voor ze de verkeerswisselaar met de R8 oprijden. Het totaalproject kost 13 miljoen euro. Nu nog een concrete timing...

