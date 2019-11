Al 26.000 kilogram afval geraapt dankzij Kortrijk Kraaknet, die zondag voor 20ste keer plaatsvindt Peter Lanssens

13 november 2019

15u37 4

Natacha Jaumain (39) startte in juni van 2018 met Kortrijk Kraaknet. Een initiatief waarbij de geëngageerde Kortrijkzane met een hart voor duurzaamheid elke maand met vrijwilligers een buurt opruimt. “We hebben ondertussen 19.000 kilogram restafval en 7.000 kilogram pmd samengeraapt”, zegt ze. Bij elke actie trekken gemiddeld 50 opruimers de straat op. De afvalintercommunale Imog voorziet opruimmateriaal zoals handschoenen, prikkers en vuilniszakken. De stad Kortrijk zorgt telkens voor de communicatie en de ophaling van het afval. “Als iedereen zijn steentje bijdraagt, kunnen we Kortrijk proper houden”, vertelt Natacha. De twintigste Kortrijk Kraaknet is op zondag 17 november van 10 tot 11.30 uur op Rollegemplaats in Rollegem. Breng vrienden, familie, buren en kinderen mee om te helpen. Er is nadien een traktaat in café De Platse.